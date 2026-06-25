Canarias recauda cifras récord con el IGIC

El dinamismo diario de los ciudadanos y los visitantes en las islas sostiene la actividad del Archipiélago. El Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC), indicador directo del consumo en los hogares, las terrazas y los comercios locales, alcanzó una cifra de 707 millones de euros durante el primer trimestre del año. Este balance representa un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo anterior, lo que confirma la disposición al gasto dentro del mercado interno regional.

Los datos de la Agencia Tributaria Canaria reflejan la solidez de la actividad de las islas frente a las estimaciones de moderación para el Producto Interior Bruto (PIB), que prevén un ritmo de crecimiento más pausado tras los años de expansión posteriores a la pandemia. Las familias canarias, al realizar la compra en el supermercado, acudir a la hostelería o contratar pequeñas reformas para el hogar, demuestran confianza en la evolución de su entorno económico inmediato.

El motor que estabiliza las islas

El turismo sigue siendo el motor de esta estabilidad general. La llegada constante de viajeros junto con el incremento de su gasto en el destino fortalecen la facturación de las empresas del Archipiélago. Los visitantes prolongan sus estancias y diversifican sus actividades de ocio, lo que genera un impacto positivo en las pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio y los servicios.

Esta evolución comercial se encuentra respaldada por la creación de empleo en el sector privado, que registra cifras elevadas de cotización a la Seguridad Social. La incorporación de trabajadores al mercado laboral y las mejoras en la remuneración salarial aportan seguridad económica a los hogares, permitiendo mantener los niveles de consumo a pesar de la subida general de los precios. La combinación de la ocupación laboral y el dinamismo turístico equilibra la balanza económica de las islas en el escenario actual.