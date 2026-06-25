Clavijo suspende su agenda oficial ante la tragedia provocada por los terremotos en Venezuela

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha anunciado este jueves la suspensión inmediata de toda su agenda oficial programada para las próximas jornadas con el objetivo de realizar un seguimiento directo de la catástrofe humanitaria provocada por los recientes terremotos en Venezuela. El mandatario autonómico ha manifestado públicamente su profundo dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de unos seísmos que hasta el momento se han cobrado la vida de más de 30 personas y han dejado un balance provisional de más de 700 heridos en el país latinoamericano.

Coordinación permanente con la comunidad canaria en el exterior

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el líder del Ejecutivo canario ha explicado que la gravedad de la situación requiere una atención institucional prioritaria debido a los estrechos lazos que unen al archipiélago con la nación caribeña. Por este motivo, el gabinete del presidente se encuentra en contacto permanente tanto con las principales entidades canarias que operan sobre el terreno como con el Consulado General de España en Venezuela para evaluar el impacto de la tragedia y coordinar posibles vías de asistencia.

Solidaridad de las instituciones con los canarios del exterior

La incertidumbre respecto a la magnitud de los daños materiales y personales sigue siendo muy elevada entre las autoridades insulares, quienes han querido trasladar un mensaje de cercanía y apoyo explícito a los miles de ciudadanos canarios y sus familias radicados en territorio venezolano. Clavijo ha subrayado que el Ejecutivo regional volcará todos sus esfuerzos en estar cerca de este país hermano en un momento tan difícil, reafirmando el compromiso histórico y la solidaridad del pueblo canario con toda la comunidad de emigrantes y descendientes que residen allí.