Coalición Canaria y Primero Canarias se unen en Arucas para las municipales de 2027

Municipalistas Primero Canarias y Coalición Canaria Gran Canaria han cerrado un acuerdo para concurrir juntos en el municipio de Arucas en las elecciones de 2027. Más allá del ámbito local, el pacto supone un nuevo movimiento en la reordenación del espacio nacionalista en la isla.

El acuerdo fija como ejes la protección del territorio, el impulso del desarrollo económico local y la defensa de los derechos sociales, aunque el verdadero alcance de la alianza se sitúa en el terreno político: la reconstrucción de un espacio nacionalista fragmentado desde hace años en Gran Canaria.

El secretario general insular de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, ha presentado el acuerdo como "un día importante para el nacionalismo en Gran Canaria y, especialmente, para Arucas", subrayando el valor simbólico del municipio dentro del municipalismo insular. Rodríguez ha insistido en la necesidad de recuperar la unidad del espacio nacionalista para poder competir con opciones reales de gobierno, remarcando que el pacto nace desde el ámbito local y no desde las direcciones insulares.

Por su parte, el secretario de organización de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, ha encuadrado la alianza en el trabajo de base de la militancia y en la constatación de que ambas formaciones comparten más puntos en común que diferencias. El discurso de "unidad desde abajo" se repite como argumento central de la operación política.

Arucas, punto de partida de una estrategia más amplia

El vicesecretario insular de Identidad y Estrategia de Coalición Canaria Gran Canaria, José Gilberto Moreno, ha puesto en valor el papel histórico de Arucas como uno de los municipios de referencia del nacionalismo y del municipalismo en el norte de la isla.

El alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, uno de los principales referentes del municipalismo en la isla, ha reforzado la idea de que el acuerdo responde a una demanda de unidad dentro del espacio nacionalista. Sosa ha resumido el mensaje político con una frase: la alianza "multiplica el futuro de la comarca".

Un primer paso hacia la reunificación del espacio nacionalista

El pacto en Arucas no se entiende como un hecho aislado. Se produce en un contexto de fragmentación prolongada del nacionalismo en Gran Canaria, que durante años ha concurrido dividido en distintos municipios, perdiendo fuerza institucional y capacidad de influencia.

La alianza entre Municipalistas Primero Canarias y Coalición Canaria se interpreta ya como un primer movimiento de coordinación política con vocación de crecimiento. Arucas, por su peso histórico dentro del municipalismo nacionalista, actúa como punto de arranque de un proceso que podría extenderse a otros municipios de la isla de cara a 2027.

Más que un simple acuerdo electoral, el movimiento se lee como un intento de recomposición del espacio nacionalista grancanario, con el objetivo de recuperar centralidad política en el mapa insular.