Detenido un atracador en Vecindario al que la Guardia Civil identificó por su cojera

La Guardia Civil ha logrado esclarecer una preocupante serie de delitos cometidos en la localidad grancanaria de Vecindario con la detención de un individuo. Este sujeto está acusado de ser el presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, además de un delito de hurto y otro de estafa. La operación, que comenzó a finales del pasado mes de mayo, se puso en marcha tras la recepción de varias denuncias en las dependencias oficiales de la Benemérita.

El historial delictivo de este individuo comenzó en mayo de 2026. En ese momento, una de las víctimas acudió a las autoridades para denunciar la sustracción de su cartera mediante el método del descuido. El incidente tuvo lugar en el interior de un establecimiento comercial de la zona. En la cartera sustraída, la víctima portaba documentación personal, dinero en efectivo y diversas tarjetas bancarias.

La gravedad de este primer hurto escaló rápidamente cuando los investigadores detectaron que se estaban realizando operaciones fraudulentas. El detenido utilizó las tarjetas bancarias robadas para efectuar compras y cargos por valor de varios cientos de euros, lo que automáticamente añadió el delito de estafa a su expediente policial.

Sin embargo, la violencia del presunto delincuente no tardó en manifestarse. El mismo día en que cometió el hurto y la posterior estafa, el individuo protagonizó un violento atraco en un comercio de alimentación de la misma localidad. Según el relato de los hechos, el sujeto accedió al interior del local y no dudó en amenazar a la empleada esgrimiendo lo que a simple vista parecía ser un arma de fuego. De este modo, logró apoderarse de la recaudación de la caja registradora antes de darse a la fuga.

Apenas unos días más tarde, el atracador volvió a actuar. En esta ocasión, el objetivo fue un local de ocio, donde empleó un arma blanca para amedrentar a otra trabajadora y robar el dinero disponible. Este suceso generó un profundo estado de ansiedad en la víctima, agravado por el hecho de que el asalto fue presenciado en tiempo real por otra persona a través de una videollamada.

Frente a esta escalada delictiva, la Unidad de Investigación de la Guardia Civil asumió el mando de las pesquisas para dar con el responsable. Los agentes llevaron a cabo un minucioso análisis de las grabaciones de videovigilancia de los distintos establecimientos afectados. Asimismo, las entrevistas con testigos y víctimas permitieron establecer un claro modus operandi: el criminal seleccionaba comercios con escaso personal, actuaba en momentos de baja afluencia de clientes y siempre utilizaba un mismo tipo de vehículo para huir.

El punto de inflexión en la investigación se produjo gracias a un detalle físico muy característico: una cojera evidente. Esta particularidad, sumada a la descripción de su indumentaria y al vehículo detectado, permitió a los investigadores vincular sin género de dudas los tres sucesos con un único autor. Este rasgo singular fue la pieza clave que permitió centrar la búsqueda y las labores de vigilancia en zonas específicas de Vecindario.

Finalmente, gracias a la fluida coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el presunto atracador fue localizado y detenido en la vía pública por agentes de la Policía Local el pasado 7 de junio de 2026. Tras la instrucción de las pertinentes diligencias, el individuo fue puesto a disposición del juez de guardia, quien ha decretado su inmediato ingreso en prisión.