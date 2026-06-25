El Cabildo de Tenerife despliega bomberos especializados y activa sus recursos de rescate por la catástrofe de Venezuela

El archipiélago ha intensificado de forma drástica su respuesta institucional ante los devastadores terremotos en Venezuela mediante una acción coordinada a nivel regional e insular. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado la puesta a disposición inmediata de un potente servicio de emergencias que incluye bomberos especializados en labores de salvamento listos para trasladarse lo antes posible al territorio afectado. Esta movilización de recursos críticos responde a la enorme preocupación política por el impacto de los seísmos, un desastre humanitario que por el momento se cobra más de 30 víctimas mortales y mantiene una situación extremadamente compleja sobre el terreno.

Coordinación de emergencia ante el colapso informativo en el país vecino

La corporación tinerfeña opera en estrecha colaboración con el Ejecutivo regional liderado por Fernando Clavijo, quien se encuentra en contacto permanente con el Gobierno de España para agilizar el envío de la ayuda humanitaria. Desde el Cabildo se ha alertado de que la información que llega desde las zonas afectadas es todavía muy dispersa y confusa, lo que dificulta calibrar con exactitud el alcance real de la tragedia en estas primeras horas. Por este motivo, la institución mantiene canales abiertos de forma fluida con múltiples organizaciones venezolanas radicadas en la isla para centralizar los datos y canalizar el apoyo de manera eficaz.

Una movilización sin precedentes por los fuertes lazos con el archipiélago

La magnitud del despliegue técnico y humano se justifica por el enorme peso demográfico de la colonia canaria en el país caribeño, donde residen actualmente unos 25.000 tinerfeños que se suman a una comunidad de más de 60.000 venezolanos asentados en Tenerife. Paralelamente, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, ha confirmado la constitución formal de un grupo de seguimiento urgente para monitorizar cualquier incidencia que afecte a los ciudadanos de las islas. Toda la maquinaria gubernamental canaria se ha volcado de forma unánime en esta jornada de emergencia, suspendiendo agendas oficiales y priorizando el auxilio a una población unida por históricos lazos de sangre.