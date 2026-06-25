El Ejecutivo autonómico ha dado un paso al frente ante la catástrofe humanitaria provocada por los devastadores terremotos en Venezuela con la creación inmediata de una comisión de seguimiento institucional. Esta decisión de calado político busca evaluar de manera directa la afectación de los terremotos sobre la numerosa comunidad canaria residente en el país caribeño, una tragedia que por el momento deja un saldo provisional de más de 30 muertos y por encima de 700 heridos. Ante la gravedad de los acontecimientos, tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo , como el vicepresidente, Manuel Domínguez, han tomado la determinación de suspender de forma fulminante toda su agenda oficial prevista para este jueves.

Movilización gubernamental ante la incertidumbre en el país hermano

El portavoz del Gobierno de Canarias , Alfonso Cabello, ha comparado ante los medios de comunicación para trasladar el sentimiento de dolor y tristeza que embarga al gabinete regional ante las trágicas consecuencias de los temblores. El representante gubernamental ha subrayado que el escenario actual está marcado por una enorme incertidumbre, motivo por el cual el Ejecutivo considera prioritario volcar sus esfuerzos en estar cerca de la población afectada y de sus familias en las islas. El grupo de trabajo recién constituido operará con la máxima inmediata para establecer un canal de comunicación fluido con el Consulado General de España en Venezuela y las distintas entidades canarias en el exterior.

Solidaridad institucional y despliegue de estrecha colaboración