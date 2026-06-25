El Gobierno canario limitará por ley el uso residencial en las zonas turísticas

El modelo turístico y residencial de las islas afronta una reestructuración legislativa de calado. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias se encuentra trabajando en la redacción de una nueva Ley del Turismo con el objetivo de sustituir a la actual normativa, que cuenta con más de treinta años de vigencia. El propósito del departamento que dirige Jéssica de León es actualizar el marco legal para adaptarlo a la realidad socioeconómica del archipiélago y aportar mayor seguridad jurídica tanto a los propietarios individuales como a las empresas explotadoras de los complejos.

La reforma abordará de lleno el histórico conflicto enconado en las zonas turísticas, donde conviven residentes permanentes con la explotación vacacional. Durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias, la consejera defendió la necesidad de ordenar una situación que se arrastra desde hace décadas y que afecta a múltiples complejos con expedientes sancionadores y recursos judiciales abiertos. De León subrayó que el derecho de propiedad debe conjugarse con su función social y con las determinaciones urbanísticas aplicables en cada territorio.

Cuatro ejes para reordenar el suelo turístico

La hoja de ruta diseñada por el Ejecutivo autónomo para esta nueva ley se articulará en torno a cuatro ejes fundamentales. El pilar central de la propuesta establece que serán los propios ayuntamientos los encargados de especializar los usos del suelo a través de sus respectivas herramientas de planeamiento urbanístico. De este modo, las corporaciones locales tendrán la competencia para permitir y reconocer las segundas residencias, así como para identificar qué apartamentos específicos continuarán explotándose comercialmente bajo el principio de unidad de explotación.

Desde la Consejería de Turismo se aclaró que la futura ley no persigue eliminar la gestión unitaria ni la especialización de las zonas turísticas, sino crear un instrumento eficaz que garantice la calidad y competitividad del destino de forma compatible con la sostenibilidad territorial. La nueva legislación sustituirá a la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias de 1995 y fusionará la norma de 2013 de Renovación y Modernización Turística, incorporando ya más de setecientas aportaciones de patronales hoteleras, sindicatos, ecologistas y colegios profesionales para definir el nuevo equilibrio del sector.