El Gobierno de Canarias coordina un plan de ayudas tras los terremotos en Venezuela

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha anunciado este jueves que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha convocado de urgencia diversas reuniones institucionales para articular una respuesta inmediata ante la tragedia. En concreto, el Ejecutivo regional se sentará con entidades isleñas radicadas en el país sudamericano, así como con la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los distintos portavoces parlamentarios. El objetivo es coordinar un plan de acción y ayudas directas para los afectados por los dos fuertes temblores registrados en las últimas horas.

La situación en el país caribeño es dramática. Hasta el momento, los balances oficiales apuntan a unas cifras devastadoras, con 164 víctimas mortales y casi un millar de heridos. Cabello ha querido trasladar de manera pública la "preocupación y tristeza" que embarga al Gobierno de Canarias ante las graves consecuencias de los temblores, advirtiendo con prudencia que en estos momentos de confusión "todavía hay más dudas que certezas" sobre el alcance real de los daños materiales y humanos.

Seguimiento canario

El foco de mayor destrucción parece situarse en la región de La Guaira, zona que ha sufrido directamente el impacto del epicentro de ambos seísmos. Además del evento principal, se han sucedido "muchas réplicas muy pequeñas" que mantienen a la población en extrema alerta. El portavoz autonómico no ha ocultado la dura realidad que se vive en las calles, reconociendo que "hay miedo" generalizado y que gran parte de la ciudadanía "ha salido a la calle" ante el desconocimiento sobre el estado estructural y la seguridad de las viviendas y edificios residenciales.

Ante este escenario, el esfuerzo diplomático e institucional es máximo. Tras una reunión de coordinación con las áreas de Seguridad y Emergencias y la Vicepresidencia del Gobierno, Cabello ha confirmado que ya han logrado establecer contacto con 17 de las 22 entidades de origen canario desplegadas en Venezuela. A lo largo del día se celebrará una reunión telemática con todas ellas para intentar recabar datos precisos, puesto que la información sobre el terreno sigue fluyendo a cuentagotas y es todavía escasa.

Canarios en Venezuela

Paralelamente, el presidente Fernando Clavijo ya se ha puesto en contacto directo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, poniendo a entera disposición la colaboración del Ejecutivo canario. Clavijo ha querido lanzar un férreo "mensaje de apoyo" tanto a los descendientes de la colonia isleña como al propio pueblo canario residente en el archipiélago que mantiene estrechos vínculos familiares al otro lado del Atlántico.

Finalmente, Cabello ha hecho un llamamiento para mantener la "calma" en un contexto de evidente "tensión". La relación sociodemográfica entre ambos territorios es histórica; no en vano, en Venezuela reside una comunidad de casi 70.000 canarios, consolidándose como la mayor de toda España. A esto se suma la importante población venezolana que actualmente habita en las islas, la cual se encuentra lógicamente "muy preocupada" por el bienestar de sus seres queridos. La comisión de seguimiento autonómica se mantiene plenamente operativa a la espera de un diagnóstico definitivo de la catástrofe.