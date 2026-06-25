El Hierro acelera las ayudas a los residentes en Venezuela tras los seísmos

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha expresado la profunda consternación de la corporación por los recientes movimientos sísmicos que han sacudido el estado de La Guaira, en Venezuela. Ante este inesperado suceso, el dirigente ha confirmado que el gobierno insular mantiene un contacto ininterrumpido con la diáspora herreña asentada en la región para evaluar los posibles daños materiales y conocer de primera mano la situación en la que se encuentran sus compatriotas.

La relación entre el archipiélago canario y el país hispanoamericano es históricamente muy estrecha, fruto de las importantes oleadas migratorias del pasado siglo. Por esta razón, Armas ha querido remarcar que estos terremotos afectan no solo a la población local, sino también a todos los ciudadanos de origen canario que conservan allí sus hogares o mantienen sólidos vínculos familiares. La inquietud en las islas es patente siempre que se producen noticias de carácter crítico en la nación sudamericana.

Frente a este complejo escenario, la administración insular ha decidido no demorar su respuesta y acelerar el envío de las ayudas previstas para la comunidad herreña residente en Venezuela. La institución considera imprescindible actuar con celeridad frente a las consecuencias que puedan derivarse de los temblores, con el objetivo de garantizar una protección mínima para aquellos que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad económica o social.

En la práctica, esta decisión política supone que pronto se pondrán en marcha las ayudas destinadas a las organizaciones que apoyan a los emigrantes. El presidente insular ha explicado que los fondos se canalizarán principalmente a través de la Asociación Civil Amigos del Garoé y de España Salud, dos entidades con una larga trayectoria en la atención a los expatriados, especialmente en el ámbito sanitario.

"Nuestra prioridad es que estos recursos lleguen lo antes posible a quienes los puedan necesitar", ha afirmado el presidente con firmeza.

No obstante, la estrategia del Cabildo contempla posibles adaptaciones a corto y medio plazo si las circunstancias sobre el terreno así lo exigen. Los técnicos insulares realizarán un seguimiento continuo de la emergencia, y no descartan en absoluto implementar nuevas medidas económicas si la evaluación de la zona demuestra que la financiación inicial resulta insuficiente para cubrir las necesidades reales de los afectados.

Con el objetivo de estar preparados ante un escenario de este tipo, la corporación ya está estudiando las distintas herramientas legales y financieras disponibles en su presupuesto. Entre las principales opciones que se barajan se encuentra el uso del Fondo de Contingencia o incluso la aprobación de un crédito extraordinario, lo que permitiría contar con liquidez de forma inmediata para proteger a la comunidad herreña en el exterior.