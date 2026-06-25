El IGN registra más de 100 seísmos en Tenerife sin riesgo inminente de erupción

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha constatado un nuevo repunte en la actividad sismo-volcánica de la isla canaria, sumando más de un centenar de registros durante las últimas 24 horas. Pese a lo llamativo de la cifra, los expertos recalcan de manera categórica que esta circunstancia coyuntural no incrementa la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo, llamando a la calma y alejando cualquier atisbo de alarmismo.

La práctica totalidad de los epicentros documentados se concentran una vez más en la vertiente occidental de Las Cañadas del Teide. Las áreas más representativas de este enjambre corresponden a los términos municipales de Guía de Isora y Vilaflor de Chasna. Según las mediciones, los focos se originan a unas profundidades que varían entre los 10 y los 16 kilómetros bajo el nivel del mar, lo que unido a una magnitud máxima de apenas 2,0 mMbLg explica que la población no haya sentido ninguno de los temblores.

La secuencia analizada por el organismo estatal muestra que, tras un par de jornadas caracterizadas por una actividad sísmica muy débil, a partir de la pasada medianoche comenzaron a desencadenarse diferentes pulsos sísmicos. El más notable tuvo lugar a las 3:54 horas de la madrugada, prolongando su actividad durante gran parte de la mañana. Hasta el momento del último parte provisional, se han contabilizado 107 eventos, de los cuales 24 han podido ser catalogados con precisión por el grupo especializado en sismología volcánica del archipiélago.

En el transcurso de este episodio geológico se han identificado eventos volcanotectónicos clásicos, acompañados de señales de baja frecuencia y episodios de naturaleza híbrida. Estos últimos constituyen el patrón dominante en el actual proceso. De manera complementaria y fuera de las coordenadas habituales de estos pulsos, los sensores han captado temblores de intensidad residual en áreas sismogénicas periféricas, concretamente en Fasnia y en zonas más aledañas al cono del propio complejo del Teide.

Los responsables técnicos del IGN precisan que la pauta detectada guarda una enorme similitud con la monitorizada de forma rutinaria desde comienzos del presente año. La interpretación técnica de estos fenómenos apunta a que resultan plenamente compatibles con la circulación y la interacción de fluidos magmáticos con las fracturas del medio rocoso a gran profundidad, una dinámica propia de islas de origen volcánico activo.

Con el fin de evitar interpretaciones erróneas, los científicos insisten en que este tipo de sismicidad, cuando se evalúa de manera aislada, no implica obligatoriamente una evolución hacia escenarios más adversos o de superficie. La persistencia temporal y espacial de estos minúsculos movimientos de tierra tan solo certifica la existencia de un proceso activo localizado bajo la corteza.

Para garantizar la máxima prevención ciudadana, el organismo mantiene desplegada una amplísima red científica conformada por más de cien estaciones de medición, sofisticados equipos y múltiples puntos de muestreo. Este entramado instrumental permite analizar en tiempo real la evolución sísmica, las posibles deformaciones milimétricas del terreno y aquellos parámetros geoquímicos imprescindibles para detectar variaciones de peligro volcánico, asegurando así una vigilancia permanente y rigurosa sobre el territorio.