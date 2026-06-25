El PSOE fracasa en su intento de usar el miedo con las renovables de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote frena el proyecto fotovoltaico de Mácher en defensa de la propiedad y el suelo agrario

La autonomía insular prevalece ante la implantación desordenada de infraestructuras energéticas. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, confirmó en el Parlamento de Canarias la emisión del informe desfavorable contra la planta fotovoltaica proyectada en el suelo de Mácher. El documento técnico paraliza la propuesta dentro del procedimiento administrativo que gestiona el Gobierno de Canarias.

La Corporación Insular fundamenta su decisión en la incompatibilidad del proyecto con los valores del suelo de la isla. La postura de la Presidencia defiende la preservación del espacio agrario tradicional frente a la ocupación de terrenos por instalaciones industriales. El modelo energético que defiende la Institución exige la ubicación de las infraestructuras de generación eléctrica en espacios degradados, evitando la alteración del paisaje de Lanzarote.

El PSOE trata de manipular a Lanzarote

Por su parte, el consejero de Política Territorial, Jesús Machín, afeó la campaña de desinformación impulsada por los representantes del PSOE durante la tramitación del expediente. El consejero señaló la manipulación de los plazos por parte de los socialistas, quienes intentaron sembrar dudas sobre la posición del Cabildo cuando el procedimiento se encontraba en fase de consultas. La resolución ratifica la primacía de la planificación local sobre los planes ajenos a la realidad insular.