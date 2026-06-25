La capital tinerfeña da voz a la infancia y adolescencia de Canarias

Santa Cruz de Tenerife acoge estos díads el VII Encuentro Regional de Consejos de Infancia y Adolescencia de Canarias, una cita que reúne a cerca de 60 niños, niñas y adolescentes procedentes de diferentes Ciudades Amigas de la Infancia del Archipiélago. Durante tres jornadas, los participantes compartirán experiencias, propuestas e iniciativas destinadas a fortalecer la participación activa de la infancia en la construcción de municipios más inclusivos, sostenibles y comprometidos con sus derechos.

El encuentro fue inaugurado este miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santa Cruz con la presencia de la concejala de Políticas Sociales, Charín González; la presidenta de Unicef Comité Canarias, Rosa Suárez López de Vergara; y la representante de los participantes, Texeida González, alumna del IES Anaga.

Durante la apertura, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó la importancia de que las administraciones públicas incorporen la visión de la infancia y la adolescencia en la toma de decisiones. "Escuchar a nuestros niños, niñas y adolescentes nos ayuda a tomar mejores decisiones y a avanzar hacia una sociedad más democrática y comprometida", señaló el regidor, quien recordó que la participación infantil es un derecho fundamental y una herramienta clave para construir ciudades más justas y preparadas para el futuro.

Por su parte, la concejala Charín González subrayó el orgullo que supone para la capital tinerfeña albergar un encuentro de estas características. "Creemos firmemente que los niños, niñas y adolescentes no solo deben ser escuchados, sino que deben formar parte activa de las decisiones que afectan a sus municipios y a su futuro", afirmó.

La edil destacó además que este foro permite a jóvenes de distintos puntos de Canarias intercambiar experiencias y comprobar que sus propuestas pueden traducirse en cambios reales para sus comunidades. Como gesto de bienvenida, propuso a los asistentes participar en un original reto basado en el tradicional juego de "dos verdades y una mentira", relacionado con la historia y características del Salón de Plenos municipal.

La presidenta de Unicef Comité Canarias, Rosa Suárez López de Vergara, puso en valor el trabajo que realizan los Consejos de Infancia y Adolescencia en todo el Archipiélago. "Cuando damos voz a la infancia y la adolescencia estamos fortaleciendo la democracia y promoviendo una ciudadanía más activa, responsable y comprometida", afirmó.

La voz de los participantes llegó de la mano de Texeida González, quien reivindicó el papel de los menores en la vida de los municipios. "Las ciudades y los pueblos no solo los construyen las personas adultas. Los niños, niñas y adolescentes también formamos parte de ellos y tenemos mucho que decir sobre cómo queremos que sean los espacios donde vivimos, estudiamos, jugamos y nos relacionamos", señaló.

El VII Encuentro Regional reúne a representantes de La Oliva, Breña Baja, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria, Los Realejos, Santa Lucía de Tirajana y el Cabildo de Tenerife, consolidándose como uno de los principales espacios de intercambio de buenas prácticas en materia de participación infantil en Canarias.

La celebración de esta cita refuerza el compromiso de las instituciones canarias y de Unicef con la promoción de los derechos de la infancia y con la creación de canales efectivos para que las opiniones y propuestas de niños, niñas y adolescentes sean escuchadas y tenidas en cuenta en la construcción de municipios más amables, inclusivos y sostenibles.