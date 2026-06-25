La Dejadez y la Apatía de José Domingo Regalado paraliza Granadilla

José Domingo Regalado parece haber olvidado la pasividad que le costó el bastón de mando y que lo relegó a un cómodo puesto de asesor en la Presidencia del Gobierno de Canarias. Lejos de aprender la lección tras perder el respaldo del pueblo granadillero, las mismas maneras negligentes regresan para asfixiar al tejido productivo del municipio.

Tres empresas locales, dos pequeñas y una mediana, han contactado con esta redacción para denunciar una realidad completamente insostenible. El Ayuntamiento acumula facturas sin abonar por servicios ya prestados y el incumplimiento sistemático de los plazos de pago se ha convertido en la norma habitual. Esta gestión deficiente no constituye un simple error burocrático o un retraso puntual, representa un golpe directo y letal a la supervivencia de unos negocios que ahora mismo se enfrentan a situaciones financieras verdaderamente dramáticas.

A este estrangulamiento de los proveedores se suma una preocupante carencia de ideas y de ganas para impulsar el municipio. Resulta incomprensible la nula voluntad de trabajar junto a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para dinamizar un puerto que podría erigirse como un potenciador clave del empleo local. Esta misma apatía se refleja en la paralización de las licencias urbanísticas. Grandes promotoras que buscan construir vivienda accesible y asequible se topan con un muro burocrático infranqueable, el mismo que frena a otras empresas dispuestas a instalar sus negocios y generar decenas de puestos de trabajo. La parálisis es total y espanta cualquier atisbo de inversión.

Semejante dejación de funciones tiene un daño colateral gravísimo en el tablero político local al allanarle el camino de forma temeraria a Jenifer Miranda. Se lo están poniendo absurdamente fácil a la dirigente del PSOE, que, al margen de sus mentiras crónicas y sus habituales manipulaciones partidistas, suma adeptos a su causa día tras día. Y no lo hace por méritos propios, sino por puro demérito ajeno. La izquierda avanza porque Regalado ha demostrado con creces ser un político del que resulta imposible fiarse. Se ha revelado como alguien desleal con su propio pueblo y que incumple su palabra sistemáticamente con quienes intentan sacar adelante a Granadilla.

Mientras los responsables políticos miran hacia otro lado desde sus despachos y el socialismo rentabiliza el desastre, los ciudadanos y empresarios asumen el coste de una incompetencia inaceptable. La falta de respuesta y el abandono continuo demuestran que la actitud letárgica que castigó a Regalado en las urnas sigue marcando el día a día de una Administración que da la espalda de forma cruel a quienes generan riqueza y empleo en el sur de Tenerife.