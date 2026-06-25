La Gomera expresa su apoyo a Venezuela tras los devastadores terremotos

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, trasladó este miércoles la solidaridad de la isla con el pueblo venezolano tras los fuertes terremotos registrados en el país sudamericano, una tragedia que ha provocado decenas de víctimas y cuantiosos daños materiales.

Curbelo destacó los profundos lazos históricos, culturales y familiares que unen a Canarias con Venezuela, una relación especialmente estrecha en el caso de La Gomera debido a los movimientos migratorios que durante décadas conectaron ambos territorios.

En un mensaje de apoyo a los afectados, el presidente insular manifestó la preocupación existente en la isla por la situación que atraviesa Venezuela y expresó su deseo de una pronta recuperación para las zonas más castigadas por el seísmo. Asimismo, hizo extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas y mostró su reconocimiento a los equipos de emergencia y rescate que trabajan sobre el terreno.

Desde el Cabildo se sigue con atención la evolución de los acontecimientos y las consecuencias derivadas de los terremotos, que han generado una importante movilización internacional de ayuda humanitaria.

La tragedia ha tenido una especial repercusión en Canarias debido a la numerosa comunidad canaria residente en Venezuela y a los vínculos familiares existentes entre ambos territorios. Las autoridades españolas mantienen activados los mecanismos de seguimiento y coordinación para atender cualquier incidencia relacionada con ciudadanos españoles afectados por el desastre.

Curbelo subrayó que, en momentos de dificultad como este, es fundamental reforzar los lazos de cooperación y solidaridad con un pueblo hermano con el que Canarias comparte una parte importante de su historia.