La hipocresía contra los peninsulares de Drago Canaria

El falso aperturismo de mitin frente al control fronterizo y la autarquía

La marca electoral dirigida por Alberto Rodríguez ha decidido acelerar el paso en su agenda de restricciones. Mientras Aceysele Chacón, portavoz de Drago Fuerteventura, se esfuerza por proyectar una imagen de cercanía y tolerancia, la dirección nacional de la formación ha verbalizado sin rodeos una propuesta de limitar el número de personas que puedan venir al archipiélago. La pretensión de suspender el espacio Schengen en el archipiélago y la reactivación de una polémica Ley de Residencia representan el núcleo de un programa diseñado para intervenir la demografía y la economía mediante decisiones de los despachos.

Este planteamiento contrasta de forma frontal con los mensajes emitidos desde las bases de la organización. Hace escasos días, la portavoz ya mencionada de la recién creada estructura independiente de Drago en Fuerteventura, Aceysele Chacón, recurría a un tono integrador ante los micrófonos, afirmando que su proyecto "incluye a todo el mundo" y que cualquier ciudadano procedente de Burgos o de cualquier punto de la península tiene cabida si comparte el afecto por el territorio. Sin embargo, este relato idílico de convivencia se desmorona cuando se ven las medidas que su propio partido defiende.

Prohibir a los peninsulares comprar en Canarias

La contradicción resulta evidente. El discurso oficial celebra la presencia y el voto del peninsular, pero la acción política lo sitúa de inmediato en la diana. Para la cúpula de Drago, los ciudadanos que se trasladan desde el continente lo hacen desde una supuesta "posición de privilegio", un argumento utilizado para justificar la implantación de una "prioridad nacional canaria" que prohibiría a los no residentes adquirir inmuebles en las islas. El ciudadano de fuera deja de ser un aliado bienvenido para convertirse, según la conveniencia de la formación, en un factor de presión que es necesario limitar por ley.

Para justificar este giro restrictivo, la organización se ampara en una lectura de las excepciones de la crisis sanitaria y de las prerrogativas de las regiones ultraperiféricas recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La utilización del ecologismo y la sostenibilidad actúa aquí como un arma para normalizar un régimen permanente de fronteras cerradas y controles demográficos. Al proponer la parálisis de los derechos de propiedad y de libre circulación, Drago no protege el territorio, lo aísla de los flujos de inversión, de capital y de talento que sostienen la actividad del archipiélago, sustituyendo la economía abierta por el control estatal.