La Red Sísmica Canaria registra los devastadores terremotos de Venezuela y analiza una intensidad de hasta grado IX

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) registró durante la noche de este miércoles los dos fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela, poniendo de manifiesto la capacidad de vigilancia y monitorización sísmica de los sistemas científicos instalados en Canarias.

Según informó Involcan, los seísmos alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter y fueron detectados por la red de observación canaria poco después de producirse. Los expertos del organismo analizaron además la localización de los hipocentros y la evolución de ambos eventos, considerados entre los más destructivos registrados en la región en los últimos años.

Los datos recopilados por la entidad científica con sede en Canarias sitúan el primer terremoto entre las localidades venezolanas de San Felipe y Puerto Cabello, mientras que el segundo se originó a lo largo de una falla tectónica de más de 150 kilómetros de longitud que se extiende hasta Caracas.

Desde Involcan destacan que la elevada magnitud de los movimientos sísmicos y su proximidad a zonas densamente pobladas provocaron una intensidad de hasta grado IX en la escala de Mercalli, nivel asociado a daños severos en edificios e infraestructuras.

La institución canaria recuerda que ambos terremotos se produjeron en una falla de desgarre que marca el límite entre la placa sudamericana y la placa del Caribe, una estructura responsable de algunos de los episodios sísmicos más destructivos de la historia reciente de Venezuela.

Las autoridades venezolanas han confirmado hasta el momento 164 fallecidos y cerca de un millar de heridos como consecuencia de los terremotos, mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños.