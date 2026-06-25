La selección española de natación artística entrena en el CN Metropole de Gran Canaria

Las principales figuras de la selección española de natación artística han compartido entrenamiento con las jóvenes deportistas del Club Natación Metropole, en Las Palmas de Gran Canaria, en una jornada que refuerza el papel del archipiélago como sede habitual del deporte de alto nivel.

El CN Metropole, uno de los clubes históricos del deporte acuático en Canarias, ha sido el escenario elegido para esta actividad, en la que la cantera grancanaria ha podido trabajar directamente con las mejores especialistas del país.

Canarias, cada vez más presente en el deporte de élite

La presencia de la selección española en Gran Canaria no es un hecho aislado. El archipiélago se ha consolidado en los últimos años como destino recurrente para concentraciones y actividades de equipos nacionales, especialmente en disciplinas acuáticas.

El Metropole vuelve así a situarse como referencia en la organización de eventos y entrenamientos de alto nivel, poniendo en valor la infraestructura deportiva de Canarias.

La cantera del Metropole, frente a la élite nacional

La jornada ha permitido a las jóvenes deportistas del club grancanario convivir y entrenar junto a referentes de la natación artística española, en una experiencia formativa de alto nivel.

El encuentro deja una imagen clara: la cantera canaria entrenando al lado de la élite nacional en su propio territorio, en un contexto que refuerza la proyección del deporte base en las islas.