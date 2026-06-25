Las Palmas inyecta 5,3 millones en servicios sociales para reforzar la atención a familias vulnerables

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la aceptación de una financiación de 5.364.083,57 euros procedente del Gobierno de Canarias, destinada a reforzar los Servicios Sociales de Atención Primaria y Comunitaria del municipio.

Esta aportación económica se enmarca en el Plan Concertado de Servicios Sociales, así como en las Prestaciones Básicas y las actuaciones de apoyo a la Ley Canaria de Inserción, con el objetivo de fortalecer la red municipal de atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, ha destacado que esta financiación "permite seguir reforzando unos servicios sociales públicos cercanos, que acompañan a las personas y familias en los momentos en los que más lo necesitan y garantizan una atención de calidad en todo el municipio".

Asimismo, ha subrayado la importancia de la cooperación entre administraciones para consolidar los recursos municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad social, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Los fondos, canalizados a través del protocolo general de actuación entre el Gobierno de Canarias y la Fecam, contribuirán a mantener y desarrollar los recursos sociales municipales dirigidos a la ciudadanía.

El expediente ha sido tramitado por el Área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados, Salud y Fiestas y cuenta con informes técnicos, económicos y jurídicos favorables, según ha informado el consistorio.