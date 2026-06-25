Menú
Canarias

Las Palmas inyecta 5,3 millones en servicios sociales para reforzar la atención a familias vulnerables

Las Palmas de Gran Canaria refuerza su red de atención social con una nueva inyección de fondos del Gobierno de Canarias.

Redacción Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria refuerza su red de atención social con una nueva inyección de fondos del Gobierno de Canarias.
FACHADA AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la aceptación de una financiación de 5.364.083,57 euros procedente del Gobierno de Canarias, destinada a reforzar los Servicios Sociales de Atención Primaria y Comunitaria del municipio.

Esta aportación económica se enmarca en el Plan Concertado de Servicios Sociales, así como en las Prestaciones Básicas y las actuaciones de apoyo a la Ley Canaria de Inserción, con el objetivo de fortalecer la red municipal de atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, ha destacado que esta financiación "permite seguir reforzando unos servicios sociales públicos cercanos, que acompañan a las personas y familias en los momentos en los que más lo necesitan y garantizan una atención de calidad en todo el municipio".

Asimismo, ha subrayado la importancia de la cooperación entre administraciones para consolidar los recursos municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad social, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Los fondos, canalizados a través del protocolo general de actuación entre el Gobierno de Canarias y la Fecam, contribuirán a mantener y desarrollar los recursos sociales municipales dirigidos a la ciudadanía.

El expediente ha sido tramitado por el Área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados, Salud y Fiestas y cuenta con informes técnicos, económicos y jurídicos favorables, según ha informado el consistorio.

Temas

En España

    Servicios

    • Oro Libertad
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida