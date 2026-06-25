Los mejores quesos de Canarias buscan corona en La Palma

La Palma se convierte esta semana en el epicentro del sector quesero canario con la celebración del Concurso Oficial de Quesos Agrocanarias 2026, que reúne 264 muestras procedentes de 85 queserías de todo el Archipiélago.

El certamen, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, se desarrolla los días 24 y 25 de junio en la isla de La Palma y tiene como objetivo reconocer la excelencia de las producciones queseras de las Islas.

La edición de 2026 registra una de las mayores participaciones de su historia, con 264 quesos presentados por 85 queserías canarias, consolidando el crecimiento de un sector que continúa ganando prestigio tanto en el mercado regional como en certámenes nacionales e internacionales.

Las muestras concursan en diferentes categorías según el tipo de leche empleada —cabra, vaca, oveja o mezcla—, el proceso de elaboración, el grado de maduración y otras características específicas. Todas ellas serán evaluadas mediante un sistema de cata ciega por un panel de especialistas, que valorará exclusivamente la calidad organoléptica de los productos.

Premios y reconocimientos

Además de las tradicionales Grandes Medallas de Oro, Medallas de Oro y Medallas de Plata, el jurado otorgará distinciones especiales como el premio al Mejor Queso de Canarias, Mejor Queso Ecológico, Mejor Queso de Producción Limitada, Mejor Imagen y Presentación, Mejor Queso Popular y Mejor Queso Elegido por el Jurado Infantil.

Los galardones se han convertido en una importante herramienta de promoción para las queserías del Archipiélago, permitiéndoles aumentar su visibilidad comercial y acceder a nuevos mercados.

La Palma, escaparate del queso canario

La celebración del concurso en La Palma refuerza el papel de la isla como referente agroalimentario y pone en valor la tradición quesera canaria, reconocida por la calidad de sus elaboraciones artesanales y por los numerosos premios obtenidos en competiciones internacionales.

Desde el Gobierno de Canarias destacan que Agrocanarias no solo premia la excelencia de los productores, sino que también contribuye a impulsar la comercialización de los quesos locales y a fortalecer la conexión entre el sector primario y la gastronomía de las Islas.

Los resultados del concurso se darán a conocer una vez finalicen las sesiones de cata y deliberación del jurado, que durante dos jornadas analizará las propuestas presentadas por las queserías participantes.