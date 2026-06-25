Santa Cruz aprueba el calendario del Carnaval 2027 con nuevas fechas y cambios en los concursos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Área de Fiestas, ha presentado el programa oficial del Carnaval 2027, una edición que ya tiene calendario cerrado tras el consenso alcanzado con los distintos colectivos del carnaval.

La próxima edición arrancará el 22 de enero con la gala inaugural, mientras que la semana grande del carnaval en la calle se celebrará entre el 19 y el 28 de febrero. Este ajuste responde a una reorganización del calendario por motivos operativos y logísticos, según ha informado el Consistorio.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, ha destacado el trabajo realizado para coordinar el nuevo programa con los grupos del carnaval. "Tras la decisión inicial de retrasar el comienzo del Carnaval 2027, ahora tocaba trabajar con los grupos un calendario definitivo de actos, y se ha llegado a un consenso", señaló, subrayando que ya se trabaja "a velocidad de crucero" para llegar al 22 de enero con todo preparado.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, agradeció la predisposición de los colectivos en las reuniones mantenidas estos días, que han permitido cerrar el programa definitivo.

Un calendario ajustado con cambios en los concursos

El nuevo diseño del calendario reduce los márgenes tradicionales entre actos e introduce cambios relevantes en la secuencia de concursos.

Tras la gala inaugural del 22 de enero, el 23 tendrá lugar el concurso de agrupaciones musicales, seguido el día 24 por las agrupaciones coreográficas.

Las murgas infantiles celebrarán sus fases los días 29 y 30 de enero, mientras que el concurso de rondallas será el 31. Las murgas adultas desarrollarán sus fases entre el 1 y el 4 de febrero, con la gran final prevista para el día 6.

El programa continuará con la gala de la Reina Infantil en el Recinto Ferial de Tenerife, además de la gala de los mayores, la Canción de la Risa, el concurso de comparsas y el tradicional concurso de disfraces.

Galas, concursos y arranque del carnaval en la calle

La Gala de Elección de la Reina se celebrará el 17 de febrero, acompañada por el Festival de la Zarzuela y el concierto de Los Fregolinos en días previos.

El 19 de febrero comenzará el carnaval en la calle con la cabalgata anunciadora, el concurso de carrozas y coches engalanados y las primeras noches de baile.

Entre los actos más destacados figuran el certamen de Ritmo y Armonía de las comparsas, el carnaval de Día, la gala Dragnaval y el coso apoteosis.

El cierre llegará tras el fin de semana final, con el carnaval sénior, la exhibición de coches antiguos, conciertos y la tradicional exhibición pirotécnica.

Consulta del programa completo

El Ayuntamiento ha informado de que toda la programación detallada del Carnaval 2027 puede consultarse y descargarse en la web oficial carnavaldetenerife.com, donde se irán actualizando horarios, ubicaciones y novedades.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife volverá así a desplegar un calendario completo de actos que consolidan a la fiesta como uno de los grandes eventos del calendario cultural y festivo del archipiélago.