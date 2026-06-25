Sergio Rodríguez muestra la solidaridad de La Palma con Venezuela tras los últimos trágicos sucesos

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha querido transmitir este jueves un mensaje institucional de respaldo a la población venezolana. En una comparecencia ante los medios de comunicación, el dirigente palmero ha mostrado todo su apoyo y solidaridad con la nación hispanoamericana tras los últimos acontecimientos y las dolorosas informaciones que llegan desde el otro lado del Atlántico.

Durante su intervención, Rodríguez hizo referencia a la grave situación que atraviesa el país sudamericano, marcado por unos tristes sucesos que han requerido la rápida intervención de los equipos de rescate. "Lamentamos profundamente esto que está sucediendo, que parece que todas las cosas suceden al mismo tiempo, y son todas malas", ha manifestado el responsable insular.

Dolor compartido

Para los habitantes de La Palma, el sufrimiento derivado de la pérdida repentina del hogar o la incertidumbre ante el desastre es un sentimiento dolorosamente reciente. En este sentido, el presidente ha recordado la erupción volcánica de Cumbre Vieja que arrasó parte del territorio palmero en 2021. "Aquí vivimos el impacto de una catástrofe natural, de otro orden, y conocemos perfectamente cómo se pueden sentir", ha explicado, trazando un paralelismo emocional entre el dolor de sus conciudadanos y la tragedia que ahora asola a Venezuela.

Los lazos históricos y culturales entre las islas Canarias y la que popularmente se conoce como la octava isla son muy profundos. Miles de isleños emigraron allí en busca de un futuro mejor durante el siglo pasado, creando una extensa y arraigada comunidad. Por ello, cualquier revés que golpee al territorio venezolano se vive con especial preocupación en el archipiélago canario, donde residen a su vez muchos retornados y ciudadanos de origen latinoamericano.

En cuanto al flujo informativo actual, el presidente del Cabildo ha reconocido que, en estos momentos, existe "muy poca información fiable" sobre el alcance real de los daños. No obstante, ha admitido que las imágenes que han trascendido a través de diferentes vías son verdaderamente "impactantes" y, lamentablemente, "prevén lo peor". Ante la magnitud de la crisis, las instituciones se han puesto en marcha para coordinar posibles respuestas.

Ayuda coordinada

A la espera de obtener mayores certezas sobre la evaluación de daños y el balance oficial de víctimas, Rodríguez ha garantizado que el Cabildo mantiene un "contacto permanente" tanto con el Gobierno de Canarias como con la Viceconsejería de Acción del Exterior. El objetivo primordial de estas comunicaciones es organizar esfuerzos y ofrecer toda la ayuda logística, humana o material que se precise desde La Palma.

Finalmente, el presidente insular ha querido enviar palabras de aliento para quienes sufren las consecuencias más directas de esta dramática situación. "Mucho ánimo a todas las familias afectadas, y también a los equipos de rescate que están en este momento actuando", ha concluido, reiterando que la corporación que dirige quedará a la espera de "tener una información más concreta" antes de detallar la asistencia definitiva a las familias damnificadas.