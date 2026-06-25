Tenerife y Aena acuerdan el trazado del tren del sur y la llegada del tranvía al aeropuerto

El Cabildo de Tenerife y Aena formalizarán en fechas próximas un esperado convenio institucional que definirá de manera definitiva el trazado del tren del sur a su paso por el aeropuerto de Tenerife Sur. Este acuerdo también contemplará la llegada de la línea del tranvía a las instalaciones de Tenerife Norte, lo que supondrá un avance significativo para la movilidad y las infraestructuras de transporte público en la isla.

Para preparar la rúbrica de este documento, representantes de la institución insular y de la empresa pública estatal han mantenido una reunión técnica de trabajo. El objetivo principal ha sido pulir los detalles del documento que marcará el futuro de la conectividad entre las principales puertas de entrada, enlazándolas directamente con las zonas de mayor demanda.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha sido la encargada de informar sobre estos avances durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Durante su intervención, la dirigente autonómica ha avanzado que los técnicos ya han concretado cómo será el recorrido exacto de la red por el recinto aeroportuario sureño.

Según ha detallado, la ruta del transporte guiado figura ya integrada dentro del ambicioso proyecto de ampliación y renovación de infraestructuras que la operadora aeroportuaria tiene planificado acometer a medio plazo. Una de las decisiones más relevantes derivadas de estas conversaciones es que el recorrido se realizará a ras de suelo, descartando por completo la opción del soterramiento a su paso por las pistas y edificios.

Este movimiento estratégico busca abaratar los costes constructivos y acelerar los plazos de ejecución de una obra fundamental para aliviar los graves problemas de congestión de tráfico que sufre la principal vía que conecta el área metropolitana con las comarcas turísticas. La posibilidad de soterrar las vías habría supuesto una inversión mucho mayor y una complejidad técnica que podría haber retrasado la puesta en marcha del servicio ferroviario durante varios años.

En paralelo a esta negociación directa con el gestor aeroportuario, la presidenta insular ha anunciado la convocatoria de la primera reunión de seguimiento del protocolo para el desarrollo de proyectos ferroviarios en la isla. Esta cita de alto nivel institucional tendrá lugar el próximo viernes en la sede de la Presidencia del Gobierno.

Al encuentro sobre la futura red de movilidad asistirán figuras clave para la viabilidad financiera y administrativa del plan, entre las que destaca la secretaria general del Ministerio de Transportes, junto con el consejero de Carreteras y la consejera de Movilidad. Se espera que de esta cumbre se clarifique la hoja de ruta presupuestaria para la licitación de las obras iniciales.