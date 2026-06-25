Un total de 94 personas han recibido la eutanasia en Canarias desde que entró en vigor la ley

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha revelado que un total de 94 personas se han acogido al proceso de la prestación de ayuda para morir en las islas desde la entrada en vigor de la Ley de regulación de la eutanasia, en junio de 2021.

De esta cifra global, los datos de la Administración autonómica precisan que dieciséis de estos procedimientos se han llevado a cabo durante el año 2025. Esta práctica se encuentra recogida en la Ley Orgánica 3/2021 como un derecho individual y gratuito que forma parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, bajo la supervisión directa de los profesionales sanitarios.

Protocolos para garantizar una aplicación segura

Para la correcta aplicación de esta normativa, el Servicio Canario de la Salud cuenta con diversas herramientas, guías y protocolos asistenciales. El objetivo es garantizar que cada intervención se ejecute con profesionalidad, asegurando el adecuado acompañamiento tanto para los pacientes como para sus familiares en la etapa final de su vida.

El cáncer y las enfermedades neurológicas lideran las solicitudes

En cuanto a las dolencias que motivan estas peticiones, las patologías oncológicas encabezan las estadísticas, concentrando el 44,68 por ciento de los casos. A continuación se sitúan las enfermedades neurológicas, que representan un 32,77 por ciento de las demandas aceptadas en el archipiélago.

En menor medida, el departamento de Sanidad ha dado luz verde a peticiones derivadas de pacientes con pluripatologías y enfermedades respiratorias, con un 8,09 y un 5,53 por ciento respectivamente. Las afecciones osteomusculares y cardiovasculares suponen un porcentaje residual.

Más de 235 expedientes tramitados en cuatro años

Desde el inicio de la aplicación de esta ley, el Gobierno regional ha tramitado un total de 235 expedientes de eutanasia. La mayoría de estas solicitudes, el sesenta por ciento, se canalizaron a través de la Atención Hospitalaria, mientras que casi el cuarenta por ciento se gestionó en Atención Primaria.

Perfil de los solicitantes

El perfil de los solicitantes muestra un notable equilibrio entre sexos, con 120 hombres y 115 mujeres que iniciaron los trámites. La edad media de las personas que demandan esta prestación se sitúa en los 67 años, predominando ampliamente los pacientes que se encuentran en la franja de entre 60 y 69 años.

Si se analiza el lugar donde finalmente se practicó la eutanasia, más del sesenta por ciento de los casos se materializaron en un hospital. El domicilio particular fue el escenario elegido por el 37,2 por ciento de los enfermos, mientras que las residencias de mayores apenas registraron un 1,1 por ciento de los procedimientos.

Durante el último año, la tasa autonómica se ha situado en 2,7 solicitudes por cada 100.000 habitantes. Asimismo, el número de prestaciones definitivas representa apenas el 0,09 por ciento de la mortalidad total registrada en Canarias, lo que equivale a un caso por cada 1.162 fallecimientos anuales.

Requisitos para acceder a la eutanasia

La normativa vigente exige requisitos estrictos para acceder a este derecho. Los solicitantes deben ser mayores de edad, estar plenamente capaces y conscientes en el momento de la petición, y certificar mediante un informe médico que padecen una dolencia grave, incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante.

Además, existe la opción de redactar una Manifestación Anticipada de Voluntad, un documento que permite a cualquier ciudadano plasmar sus instrucciones sobre los cuidados sanitarios que desea recibir en caso de perder la capacidad de expresarse. Este testamento vital resulta clave para determinar la aceptación o el rechazo de tratamientos y también permite designar a un representante legal.