Una mujer en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Canteras

Una bañista de 67 años ha tenido que ser ingresada tras un grave incidente de salud ocurrido en la costa grancanaria. El suceso tuvo lugar a primera hora de la tarde, cuando la afectada sufrió una indisposición repentina. Gracias a la rápida intervención de los equipos de rescate y emergencias, la paciente pudo ser estabilizada in situ antes de su derivación a un centro médico, donde permanece bajo estricta observación médica debido a la gravedad de su cuadro clínico.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, dependiente del Gobierno de Canarias, registró la alerta ciudadana este miércoles concretamente a las 16:26 horas. La llamada telefónica solicitaba asistencia sanitaria urgente para una persona que había perdido el conocimiento en el arenal. De inmediato, se activó el protocolo correspondiente para movilizar los recursos necesarios hacia el emblemático entorno natural de la capital grancanaria. La eficacia en la comunicación inicial resultó determinante para ganar unos minutos que siempre son vitales en este tipo de situaciones médicas.

Los primeros en actuar y asistir a la víctima fueron los efectivos del Servicio de Salvamento en Playas, quienes al percatarse de que la persona carecía de constantes vitales, no dudaron en iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Esta respuesta inmediata es fundamental para mantener la oxigenación de los órganos principales del cuerpo hasta la llegada de un soporte vital avanzado. Poco después, se personaron en el lugar los técnicos y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, dotados con el equipamiento clínico oportuno para proseguir con las complejas labores de recuperación.

El personal desplazado tomó el relevo aplicando técnicas sanitarias específicas y administrando el tratamiento indicado para estos casos de emergencia extrema. Tras varios minutos de intenso trabajo en la misma arena, el equipo médico logró finalmente recuperar el pulso de la sexagenaria, estabilizando sus parámetros vitales lo suficiente como para permitir un traslado seguro en una ambulancia medicalizada hacia el complejo hospitalario designado para su atención especializada.

El convoy sanitario emprendió entonces el trayecto hacia el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Para garantizar la máxima celeridad y evitar contratiempos en el tráfico urbano, una dotación de la Policía Local se encargó de escoltar el recorrido de la ambulancia. Este operativo policial colaboró también activamente en el lugar de los hechos con el resto de los profesionales, acordonando la zona y facilitando el trabajo de los médicos. La persona afectada continúa ingresada con un pronóstico clínico severo, a la espera de su evolución durante las próximas horas.