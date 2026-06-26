Buenavista del Norte se viste de 'Candylandia' con descuentos, música y ocio familiar

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte celebrará el próximo sábado 4 de julio una nueva edición de la iniciativa de dinamización comercial "Buenavista en Blanco", una jornada que transformará el municipio en un gran espacio de ocio, actividad comercial y entretenimiento para todos los públicos.

Bajo la temática "Candylandia", la programación se desarrollará en horario de mañana y tarde, desde las 10:30 hasta las 19:30 horas, con actividades repartidas por distintos puntos de la Zona Comercial Abierta.

La iniciativa contará con la participación de numerosos establecimientos comerciales del municipio, que ofrecerán promociones y descuentos especiales de entre el 15% y el 60%, además de la implicación de locales de restauración, que se sumarán a esta jornada con propuestas dirigidas a vecinos y visitantes.

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, ha destacado la importancia de este tipo de eventos para impulsar la economía local y dinamizar la vida social del municipio. "Se trata de una oportunidad para que vecinos, vecinas y quienes nos visiten puedan disfrutar de Buenavista desde una perspectiva diferente, fomentando espacios de encuentro y apoyando al mismo tiempo a nuestro tejido comercial y empresarial", señaló.

La programación incluye una amplia oferta de actividades para el público familiar, con castillos hinchables, pasacalles, talleres infantiles, propuestas creativas y espectáculos distribuidos por diferentes enclaves comerciales.

Entre las actividades previstas destacan talleres de pintacaras, marcapáginas, mariposas multicolor y glitter tattoos, así como un photocall temático para que los asistentes puedan inmortalizar la jornada. También se sumarán propuestas como el teatro de títeres La bruja Maruja y el espectáculo itinerante del mago Malcon, que recorrerá los establecimientos participantes.

La música y la animación estarán presentes durante toda la jornada con el espectáculo "Candy Land" y culminarán con la actuación en directo del grupo Ni 1 Pelo de Tonto, encargado de poner el broche final a esta cita festiva.

La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Buenavista del Norte y cuenta con la colaboración del Cabildo de Tenerife.