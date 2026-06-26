Canarias decreta tres días de luto por los fuertes terremotos en Venezuela

El Consejo de Gobierno de Canarias ha anunciado de forma oficial la declaración de tres jornadas de luto institucional como muestra de respeto, dolor y solidaridad hacia las numerosas víctimas y los miles de ciudadanos afectados por el devastador doble terremoto que ha golpeado duramente a Venezuela en las últimas horas.

Los dramáticos temblores, que registraron una magnitud de 7,5 y 7,2 en la escala de Richter, han dejado hasta el momento un balance provisional y trágico de 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridos a lo largo y ancho del país caribeño, desatando una auténtica emergencia humanitaria.

El portavoz del Ejecutivo insular, Alfonso Cabello, ha sido el encargado de comunicar esta decisión durante una comparecencia de prensa celebrada tras concluir un Consejo de Gobierno con carácter extraordinario, que tuvo lugar este mismo viernes en la isla de Tenerife, convocado de urgencia para analizar pormenorizadamente las graves consecuencias de la catástrofe en la nación sudamericana.

Un respaldo unánime de todas las instituciones canarias

Cabello ha querido poner de manifiesto que esta declaración oficial no se circunscribe únicamente al Gobierno autonómico, sino que se hace extensible de manera unánime a la totalidad de las administraciones públicas canarias, abarcando a todos los Cabildos insulares y a las corporaciones municipales.

En esta misma línea, el portavoz ha destacado la cohesión y el consenso generalizado, asegurando que la medida cuenta con el aval de todas las fuerzas y partidos políticos con representación en el Parlamento autonómico. "En este momento tan complejo, no cabe otra opción que Canarias alce una sola voz y se erija como un pilar de apoyo incondicional al pueblo hermano de Venezuela", ha aseverado con rotundidad durante su intervención pública.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha querido enviar un mensaje nítido de cercanía y cariño, haciendo especial hincapié en la numerosa comunidad de venezolanos residentes en el archipiélago. Las islas mantienen una relación que está "históricamente unida a nuestro archipiélago por profundos lazos humanos, culturales y afectivos", tal y como se ha encargado de recordar el propio portavoz regional, evidenciando el intenso vínculo migratorio y familiar que une a ambos territorios desde hace muchas décadas.

Canarias ofrece ayuda para la recuperación del país

Para finalizar, Cabello ha querido ir más allá de las palabras y ha garantizado que se pondrán en marcha acciones concretas desde la región. "Ponemos a entera disposición del Gobierno venezolano y del Ejecutivo de España toda la colaboración y ayuda logística, técnica o sanitaria que pueda resultar necesaria, siempre dentro del margen de nuestras posibilidades y competencias, para contribuir de manera efectiva a la pronta recuperación del país", ha subrayado.

De esta forma, Canarias ha querido reflejar su inquebrantable confianza en la fortaleza ciudadana y en la innegable capacidad de resiliencia del pueblo venezolano para superar este doloroso trance que ha conmocionado a toda la comunidad internacional y, muy particularmente, a la sociedad de las islas.