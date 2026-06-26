El trágico doble terremoto en Venezuela de magnitud 7,5 y 7,2 que ha sacudido recientemente al país ha desatado una auténtica crisis internacional con profundas ramificaciones políticas y asistenciales para el archipiélago canario. El presidente regional, Fernando Clavijo, ha confirmado públicamente que la delegada del Gobierno de Canarias en el país caribeño, Isabel Jara, se encuentra actualmente en paradero desconocido después de que el edificio residencial en el que habitaba, ubicado en la localidad de La Guaira, quedara completamente reducido a escombros. La gravedad de la situación mantiene en vilo a las autoridades insulares debido a que las informaciones que llegan desde la zona afectada son extremadamente preocupantes, elevando la incertidumbre sobre el estado de la representante institucional y de otros sesenta ciudadanos españoles que permanecen desaparecidos.

Una preocupante parálisis sobre el terreno ante la ausencia de medios técnicos

La desesperante lentitud en las labores de desescombro ha comenzado a generar fuertes tensiones institucionales debido a la alarmante falta de maquinaria pesada sobre el terreno, un factor crítico que está impidiendo avanzar con rapidez en la búsqueda de posibles supervivientes atrapados bajo las estructuras colapsadas. Ante este escenario de parálisis operativa en el epicentro de la catástrofe, el Gobierno de Canarias ha tenido que activar contactos permanentes de urgencia con la Embajada de España y el Ministerio de Asuntos Exteriores para tratar de coordinar el envío de auxilio técnico. No obstante, las trabas organizativas locales dificultan la llegada de la asistencia internacional, ya que cualquier intervención exterior queda supeditada a las exigencias burocráticas impuestas desde Caracas para autorizar la entrada de equipos de salvamento.

Medidas de emergencia institucionales frente a una catástrofe humana sin precedentes

Con el objetivo de articular una respuesta ante la emergencia que ya se cobra centenares de víctimas mortales y miles de heridos, el Ejecutivo canario celebrará de forma inmediata un Consejo de Gobierno extraordinario enfocado a definir los paquetes de ayuda económica y habitacional para la colonia canaria. La administración regional ha establecido comunicación directa con las veintidós entidades canarias radicadas en suelo venezolano para evaluar los daños materiales y habilitar de manera urgente espacios de albergue temporal para los damnificados. De esta manera, el trágico suceso sitúa la gestión de la consejería bajo el foco de la opinión pública, obligando a las instituciones a demostrar su capacidad de reacción exterior en un escenario internacional marcado por el colapso asistencial y la urgencia humanitaria.