Clavijo lamenta la muerte de Chabela Jara y destaca su entrega a los canarios en Venezuela tras los terremotos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este viernes, con profunda tristeza, el fallecimiento de Chabela Jara, quien fuera directora de la oficina del Ejecutivo canario en Venezuela. La noticia ha sacudido tanto al ámbito institucional como a la comunidad canaria en el exterior, especialmente por las circunstancias: Jara ha perdido la vida en La Guaira tras los dos fuertes terremotos que han golpeado en las últimas horas al país sudamericano y que han dejado un escenario de enorme devastación.

Fernando Clavijo ha querido despedirse de ella con un mensaje cargado de emoción en la red social X, donde ha reconocido que "cuesta encontrar las palabras" ante una pérdida tan repentina. El presidente ha recordado el compromiso constante de Jara con la diáspora canaria en Venezuela, así como las numerosas conversaciones y años de trabajo compartido en favor de los isleños que residen en el país. "Hoy duele especialmente", ha venido a trasladar, en un mensaje marcado por la conmoción tras horas de incertidumbre.

En su despedida, el jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado el papel fundamental que desempeñó Jara durante años, destacando que "dedicó su vida a cuidar, acompañar y defender a nuestra gente en Venezuela". La ha definido como una mujer leal, cercana y profundamente comprometida, una de esas figuras discretas pero imprescindibles que sostienen el vínculo entre Canarias y su comunidad en el exterior.

Las reacciones no se han hecho esperar a lo largo del día. Desde distintos ámbitos institucionales del archipiélago se han sucedido los mensajes de condolencia y recuerdo. Entre ellos, el de la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, Ana Oramas, que ha expresado su "profunda tristeza" y ha admitido que durante días mantuvo la esperanza de un desenlace distinto. Oramas ha rememorado los más de veintisiete años de trabajo conjunto recorriendo Venezuela, visitando a los canarios asentados en ciudades como Mérida, Barquisimeto, Valencia, Ciudad Bolívar o La Guaira.

"Todos esperábamos el milagro, pero no ha podido ser. Fue mi gran amiga", ha señalado la dirigente nacionalista, que ha querido también enviar un abrazo a los cuatro hijos de la fallecida y reconocer su entrega al servicio de la comunidad canaria en el país sudamericano.

También la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha compartido su dolor a través de redes sociales. Ha explicado los momentos de angustia vividos tras conocerse los terremotos, intentando sin éxito contactar con Jara. "Llamé una y otra vez, esperando escuchar tu voz", ha escrito, reflejando la incertidumbre de aquellas horas hasta que se confirmó el peor desenlace.

Rosa Dávila, que la conocía desde hace más de tres décadas, ha calificado su muerte como una pérdida "injusta y devastadora", y ha puesto en valor su compromiso no solo con Canarias y su gente en Venezuela, sino también con el proyecto político que representaba. Su fallecimiento deja un vacío profundo entre quienes compartieron con ella años de trabajo, y supone un golpe muy duro para la comunidad canaria en el exterior, que hoy despide a una de sus voces más constantes y cercanas.