Desmantelan una red internacional que robaba perfumes y tabaco en el aeropuerto de Tenerife Sur

El Aeropuerto de Tenerife Sur figura entre los escenarios en los que actuó una organización criminal transnacional dedicada al robo de perfumes y productos de tabaco en tiendas libres de impuestos de varios aeropuertos españoles y europeos. La operación, desarrollada por la Guardia Civil junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha culminado con la desarticulación del denominado clan Preda y la detención de once personas.

La investigación, que sitúa el inicio de la actividad del grupo al menos en 2019, ha permitido atribuir a los arrestados un total de 24 delitos, entre ellos pertenencia a grupo criminal, contrabando, falsedad documental y hurtos continuados en instalaciones aeroportuarias.

Entre los aeropuertos afectados se encuentra el de Tenerife Sur, donde los integrantes de la red presuntamente sustraían grandes cantidades de perfumes y labores de tabaco de las tiendas duty free. Según la investigación, empleaban maniobras de distracción para desviar la atención del personal de seguridad mientras otros miembros del grupo ocultaban la mercancía y abandonaban los establecimientos sin levantar sospechas.

Además de Tenerife Sur, la organización actuó en los aeropuertos de Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona y Valencia, así como en instalaciones de Bélgica y Portugal.

Una vez obtenían el botín, los productos eran enviados por vía aérea al Reino Unido, donde eran introducidos en canales de distribución clandestinos y vendidos en bazares de ciudades como Manchester y Luton, lo que multiplicaba su valor en el mercado ilícito.

Las pesquisas también revelaron una compleja estructura destinada al blanqueo de capitales. La organización creó ocho sociedades dedicadas a la compraventa de vehículos de segunda mano y utilizó ingresos fraccionados en efectivo, una práctica conocida como pitufeo, para introducir en el circuito legal más de 4,8 millones de euros.

El operativo concluyó con tres registros en las localidades gallegas de Teo y Padrón, donde fueron detenidos los principales responsables de la organización. Durante las intervenciones se incautaron teléfonos móviles, un lingote de oro y abundante documentación financiera.

Asimismo, la autoridad judicial ordenó el bloqueo de medio centenar de cuentas bancarias en España, Lituania y Rumanía. El balance final de la operación incluye la intervención de más de 2.221 cartones de tabaco, 109 kilos de picadura, divisas internacionales y el embargo o incautación preventiva de 93 vehículos.

La investigación ha contado con la colaboración de Europol y de distintas autoridades policiales europeas, lo que ha permitido desmantelar una red con ramificaciones en España, Reino Unido y Rumanía, y cuya actividad también tuvo incidencia en el Aeropuerto de Tenerife Sur.