Detenido en Fuerteventura un prófugo de la Justicia que ocultaba dos kilos de hachís

La Guardia Civil de Fuerteventura, actuando bajo la estricta dependencia funcional de la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo recientemente la exitosa detención de un individuo de 42 años de edad. Este sujeto ha sido arrestado y acusado formalmente como presunto autor de un grave delito contra la salud pública, concretamente en la modalidad de tráfico de drogas, tras ser sorprendido en pleno tránsito con una cantidad muy significativa de estupefacientes escondida entre sus pertenencias personales.

Al margen del flagrante hallazgo de las sustancias ilícitas, los agentes encargados del operativo policial comprobaron de inmediato que sobre esta misma persona ya pesaba una requisitoria judicial en vigor. Dicha orden en firme establecía la búsqueda, detención y personación inmediata del sospechoso, habiendo sido dictada con anterioridad por la autoridad judicial competente. Este hallazgo documental agravó de manera inmediata la ya complicada situación legal del viajero en el preciso momento de su identificación oficial.

Los acontecimientos se desarrollaron en el marco de uno de los habituales dispositivos de verificación e identificación de pasajeros que la Benemérita organiza de forma constante y aleatoria. Estas importantes labores de control rutinario se despliegan de manera estratégica en las diversas infraestructuras de transporte de la isla, tanto aéreas como marítimas, con el propósito fundamental de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir todo tipo de actividades ilícitas que traten de utilizar los constantes flujos de viajeros como una simple cobertura para el crimen.

Durante el transcurso de una de estas meticulosas actuaciones preventivas en la terminal, los agentes de la autoridad procedieron a interceptar e identificar a un viajero. Tras requerirle su documentación oficial, procedieron a comprobar sus datos en las bases policiales conjuntas, un trámite informático habitual que en esta ocasión arrojó un resultado positivo al constatar sin margen de error que el individuo tenía cuentas pendientes con la Justicia y debía ser privado de libertad de forma inmediata para responder por sus actos previos.

Ante tal circunstancia confirmada, los efectivos policiales iniciaron el protocolo de seguridad correspondiente para efectuar su traslado y detención con todas las garantías procesales. Fue en ese momento cuando, a lo largo de la propia intervención y durante un registro superficial de seguridad completamente obligatorio en estos casos, los agentes localizaron estratégicamente ocultos entre su equipaje personal y ropajes varios envoltorios sospechosos que contenían una peculiar sustancia resinosa de color marrón, perfectamente empaquetada para su transporte subrepticio.

Después de confiscar y custodiar el material hallado, las fuerzas de seguridad procedieron a efectuar el correspondiente pesaje oficial y una primera comprobación reactiva en las dependencias policiales. Estas pruebas técnicas preliminares determinaron que la sustancia interceptada era presuntamente hachís, alcanzando en la báscula un peso aproximado de dos kilogramos. A raíz de la indudable gravedad de todos estos hechos concatenados, el arrestado fue finalmente puesto a disposición de los juzgados correspondientes, que deberán instruir la causa tanto por el delito contra la salud pública recién descubierto como por la orden de búsqueda anterior.