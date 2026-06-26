Detenido en Tenerife un hombre inhabilitado por tener a 16 perros en estado de abandono severo

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural, perteneciente a la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa de la Policía Autonómica de Canarias, ha llevado a cabo recientemente una importante intervención en la zona norte de la isla de Tenerife. Los agentes autonómicos han procedido a la detención de un individuo como presunto autor de un nuevo delito de maltrato animal, agravado por el hecho de que el sospechoso ya se encontraba inhabilitado judicialmente para la tenencia de animales.

Por este motivo, al detenido también se le imputa un delito de quebrantamiento de condena, al haber ignorado las decisiones judiciales previas que le impedían hacerse cargo de seres vivos. La actuación policial se activó después de que se llevara a cabo una inspección en una finca rústica propiedad del arrestado, donde los efectivos confirmaron las pésimas condiciones del lugar.

En el interior de la parcela, la autoridad policial localizó a dieciséis canes vivos en un estado de abandono severo. Las condiciones del entorno han sido descritas por los investigadores como de insalubridad extrema. Además, diseminados por diferentes puntos del terreno, se hallaron numerosos restos orgánicos.

Entre los descubrimientos realizados durante el registro, los agentes encontraron el cadáver de un cachorro y un hurón fallecido. Asimismo, la inspección minuciosa de la propiedad permitió aflorar diversos restos óseos que, tras un primer análisis visual sobre el terreno, resultan plenamente compatibles con animales que habrían perecido con anterioridad en las mismas instalaciones.

El escenario general de la finca presentaba un evidente deterioro. Los policías constataron una acumulación prolongada de suciedad y heces, así como la existencia de varias estructuras inservibles que eran utilizadas como zonas de confinamiento. Estos habitáculos carecían de ventilación y de medidas de higiene, lo que evidencia que se trataba de una situación continuada en el tiempo y carente de control sanitario o veterinario.

Los ejemplares que lograron sobrevivir mostraban un estado físico muy comprometido. Según recoge la nota emitida por la Policía Canaria, los supervivientes presentaban evidentes signos de desnutrición y debilidad. A esto se suman diversas patologías directamente asociadas a la ausencia prolongada de atenciones básicas y cuidados.

Las autoridades competentes mantienen las actuaciones bajo investigación para determinar el alcance exacto de los hechos delictivos. Las fuerzas de seguridad no descartan la posible existencia de otros episodios previos o la implicación de más afectados que no hayan sido localizados durante esta primera incursión en el recinto acotado.

La institución ha reiterado que la protección del bienestar animal y la vigilancia del cumplimiento de la legalidad vigente son áreas fundamentales de su compromiso con la defensa del interés general. De igual forma, señalan que continuarán con la persecución de todas aquellas conductas que atenten contra la fauna y el medio ambiente en el archipiélago canario.