El Cabildo de Tenerife frena al PSOE en el derribo del monumento a Franco

El grupo de gobierno del Cabildo de Tenerife, formado por Coalición Canaria y el Partido Popular, mostró este viernes su rechazo a lo que consideran las prisas del PSOE, que pedía que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife retirara el monumento a Francisco Franco amparándose en la Ley de Memoria Democrática.

Durante el pleno insular, el consejero de Innovación, Juanjo Martínez, defendió que este tipo de decisiones deben tomarse con calma y respetando los procedimientos legales. Señaló que el futuro del conjunto escultórico solo debería abordarse cuando el expediente en marcha esté completamente cerrado y sea firme. A su juicio, actuar ahora por presión política "solo sirve para generar un titular que dura un día", algo que —dijo— no hace justicia a las víctimas a las que el PSOE dice representar. También advirtió de que forzar a otra administración a actuar sin una base jurídica sólida suele acabar en fracaso, recordando que este tipo de iniciativas "se impugnan en el primer momento".

El debate ha vuelto a surgir tras el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que rechazó declarar la obra Bien de Interés Cultural (BIC). Este procedimiento había sido iniciado por el propio Cabildo en octubre de 2024 para cumplir una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Desde Vox, la consejera Ana Salazar criticó lo que considera una fijación de la izquierda con el pasado y su "falta de visión de futuro". Defendió además el valor artístico del monumento, obra del escultor Juan de Ávalos, y recordó —con ironía— que el autor llegó a tener el "carné número 7 del PSOE en la provincia de Badajoz". También cuestionó el impacto real de derribar la escultura preguntando si eso mejoraría los problemas cotidianos de la isla.

Por su parte, el portavoz socialista, Aarón Afonso, defendió la retirada inmediata del monumento apoyándose en el dictamen autonómico, al considerar que la obra "no tiene valores especialmente relevantes" y reclamando su demolición como un gesto de "reconocimiento, reparación y dignificación".

Cerró el debate el consejero del Partido Popular, José Carlos Acha, apelando a la autonomía del Ayuntamiento de Santa Cruz. Subrayó que, una vez finalice el expediente autonómico, será el consistorio quien deba decidir qué hacer dentro de sus competencias, evitando que otras instituciones impongan una solución.