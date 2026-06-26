El emotivo gesto de Las Palmas de Gran Canaria con las víctimas de Venezuela

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes por unanimidad una declaración institucional de apoyo al pueblo de Venezuela tras los devastadores terremotos registrados este jueves, 25 de junio, que han dejado centenares de fallecidos, numerosos heridos y graves daños materiales.

Antes del inicio de la sesión plenaria ordinaria de junio, todos los grupos con representación municipal respaldaron un texto en el que expresan sus condolencias a las familias de las víctimas y trasladan su solidaridad a quienes han perdido a sus seres queridos, sus viviendas o sus medios de vida como consecuencia de los seísmos.

La declaración, leída por la alcaldesa, Carolina Darias, subraya los estrechos vínculos históricos, familiares y culturales que unen a Canarias con Venezuela. El documento recuerda que el país sudamericano acogió durante décadas a miles de emigrantes canarios, una relación que sigue reflejándose en los profundos lazos humanos existentes entre ambos territorios.

Asimismo, el Ayuntamiento quiso hacer llegar su respaldo a la numerosa comunidad venezolana residente en la capital grancanaria, que vive con preocupación la situación de familiares y amigos en las zonas afectadas por la catástrofe.

El acuerdo aprobado por la Corporación también manifiesta la disposición del Consistorio a colaborar, dentro de sus competencias y en función de los recursos municipales disponibles, con las Administraciones Públicas, las instituciones canarias, las organizaciones humanitarias y los organismos internacionales que impulsen iniciativas de ayuda para la población damnificada.

Como muestra de respeto y solidaridad, los miembros de la Corporación municipal guardaron un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas y en apoyo a sus familias y a toda la ciudadanía venezolana afectada por esta tragedia.