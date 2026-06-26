El director del Cook Music Fest:"El éxito es poder decirle que no a quien te falta al respeto sin miedo a perderlo todo"

El director del Cook Music Festival repasa las luces y sombras de la industria musical en Tenerife. De los orígenes en el mundo de la feria a la consolidación de un evento que ha logrado colgar el cartel de "no hay billetes" y situar a la isla en el mapa europeo de los grandes festivales.

En una conversación con Gonzalo Castañeda en Canal 4 Es Radio, José María de la Cova analiza el crecimiento del Cook Music Festival, su evolución en apenas unos años y las dificultades que ha encontrado en el camino: desde la burocracia administrativa hasta las tensiones con grandes promotores de la industria musical. Un discurso directo, sin filtros, en el que también reflexiona sobre el coste personal del éxito.

Los orígenes: de la feria a la supervivencia

Gonzalo Castañeda: El Cook Music Festival ya es un clásico. Tenemos un jueves totalmente agotado con música urbana, figuras como Don Omar y Myke Towers, un viernes latino encabezado por Chayanne y un sábado de clausura que rondará las 20.000 personas. El cartel te abre las puertas de grandes artistas, pero tus inicios están muy lejos de las alfombras rojas. Tú vienes desde muy abajo.

José María de la Cova: Totalmente. Yo soy hijo de feriantes, pertenezco a la tercera generación por partida doble, tanto por parte de padre como de madre. La feria es un sector que te enseña una capacidad de esfuerzo e implicación brutal, porque vives por y para tu familia y tu negocio. Sin embargo, no hay un sentimiento de ubicación ni arraigo institucional; tu casa está donde montas la atracción. Te curte en la capacidad de adaptación: hoy todo va bien y mañana puede llover o depender de la voluntad política del ayuntamiento de turno.

Gonzalo Castañeda: Ese sector fue precisamente uno de los grandes olvidados. Cuando llegó la pandemia, a los feriantes se os dejó tirados, sin ingresos y sin red de seguridad. ¿Fue ese el detonante para crear el festival?

José María de la Cova: Exacto. Nos dimos de baja como autónomos y nos quedamos sin ningún tipo de prestación social ni ayuda. Fue en ese momento tan difícil, y tras una lección de vida de mi padre —quien me recordó que la feria me lo había dado todo y era el momento de devolverle algo al sector—, cuando decidí embarcarme en esto. Empezó como un ciclo de recintos culturales estables en Puerto de la Cruz y, poco a poco, con mucho esfuerzo personal y asumiendo un riesgo absoluto, mutó hasta convertirse en el Cook Music Festival.

"Mis padres me enseñaron que todo lo que tenía se lo debía a la feria. Cuando la administración nos dejó sin ayudas en la pandemia, decidí que era el momento de arriesgarlo todo para salir adelante."

Egos, industria y la losa de la administración

Gonzalo Castañeda: El mundo de la producción musical parece un coto cerrado de amigotes. Entras tú, un neófito en este mercado, y hoy eres uno de los empresarios del espectáculo más importantes de Canarias. ¿Cómo se sobrevive al choque con las grandes agencias y los egos desmedidos?

José María de la Cova: Cuidando mucho a los artistas y marcando límites. El boca a boca en este mundo es vital. Nosotros intentamos que el artista se sienta partícipe del festival, que se involucren desde el diseño hasta la promoción, para que no sea simplemente bajarse del jet privado, cantar y marcharse. Pero también me he topado con gente con mucho poder que intentaba ningunearnos o imponer sus reglas de forma abusiva. Llegué a decirle a un promotor muy importante que se quedara con su artista tras intentar tratarnos como a unos principiantes sin derecho a voz. Hay que aprender a decir que no.

Gonzalo Castañeda: Y luego está el papel de las instituciones. Has sido muy crítico con cómo se trata a la iniciativa privada frente al despilfarro público. ¿Falta sentido común en la administración?

José María de la Cova: Completamente. Hay una falta de responsabilidad y de proporcionalidad. Yo estoy en contra del modelo de subvenciones, creo que el dinero público no está para financiar caprichos, pero sí exijo que nos faciliten el trabajo. Un festival como este genera millones de euros de impacto económico en la región, y sin embargo, el trato administrativo y burocrático muchas veces te asfixia de la misma manera que si montaras una carpa de barrio. Los políticos y la administración deben entender que el sector privado asume un riesgo personal enorme; muchas veces te juegas tu propio patrimonio y tu salud mental.

El verdadero significado del éxito

Gonzalo Castañeda: Después de los sinsabores, de invertir hasta el último céntimo, de las presiones que te pueden costar la salud… ¿qué es hoy el éxito para José María de la Cova?

José María de la Cova: Durante mucho tiempo estuve buscando el éxito enfocándome únicamente en la meta, y al conseguirla todo era tan efímero que me sentía vacío. Hoy en día, el éxito no es la casa, ni el coche, ni la cifra en el banco. El verdadero éxito es irme a dormir sabiendo que mi familia y mi equipo de trabajo están bien y, sobre todo, tener la capacidad e independencia de poder decirle que no a alguien que te falta al respeto, sin miedo a perderlo todo.