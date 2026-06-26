El precio de producir en Canarias se dispara un 17%

El bolsillo del productor canario sufre la presión de los costes. Los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) reflejan un cambio de tendencia en el sector secundario de las islas. La variación anual del Índice de Precios Industriales (IPRI) alcanzó el 17,2% en mayo de 2026. Este porcentaje implica una subida de diez puntos en comparación con el registro del mes anterior y establece el techo de la serie en el último año.

El desglose territorial sitúa al archipiélago a la cabeza del encarecimiento en todo el país, solo por detrás de Andalucía, que lidera la tabla con un 22,5%. La realidad insular contrasta con las cifras de comunidades como Extremadura y Aragón, donde las tasas se mantuvieron en el 3,4% y 3,5% respectivamente. A escala nacional, el indicador marcó un 10,5%, lo que evidencia que la inflación en las plantas de producción canarias avanza al doble de velocidad que la media del Estado.

La raíz de este incremento se encuentra en la factura de la energía. Este componente, que condiciona el funcionamiento diario de los centros de producción, incrementó su tasa anual en dieciséis puntos hasta situarse en el 29,6%. Al tratarse de un indicador que mide el valor de los bienes a salida de fábrica, sin añadir los costes posteriores de transporte ni los márgenes de comercialización, el incremento impacta de forma directa en las decisiones de inversión y en la viabilidad de los negocios dedicados a la alimentación, las bebidas o el tabaco en las islas.