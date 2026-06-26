Expulsión para 85 migrantes del último cayuco llegado a El Hierro

La llegada del último cayuco a El Hierro, con 119 personas a bordo, vuelve a poner de relieve la tensión permanente en la gestión migratoria en Canarias y el papel cada vez más determinante de los tribunales en la aplicación de las medidas de retorno.

Un juez de la isla ha ordenado la expulsión de 85 de los ocupantes tras finalizar el plazo legal de detención policial. La decisión implica su internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde permanecerán mientras se tramita su devolución a sus países de origen.

El resto de los migrantes, entre los que se encuentran mujeres y menores, seguirá un itinerario distinto dentro del sistema de acogida.

El cayuco llegó el pasado martes a La Restinga tras una travesía desde la costa africana que evidencia, una vez más, la persistencia de la ruta atlántica hacia Canarias, una de las más peligrosas del mundo.

La resolución judicial se produce en un contexto de mayor presión migratoria y de refuerzo de los mecanismos de retorno en el marco del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Sin embargo, la eficacia real de estas expulsiones sigue condicionada por un problema recurrente: la dificultad para ejecutar las devoluciones cuando los países de origen no cooperan o no identifican a sus nacionales.

En este escenario, Canarias continúa siendo la primera línea de llegada de la migración irregular hacia Europa, con un sistema que combina rescate humanitario, gestión administrativa y decisiones judiciales en plazos muy ajustados.