Fallece Ana Brito, directora del Instituto Canario de Igualdad

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Isabel Brito Brito, ha fallecido este jueves, según ha informado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha trasladado públicamente sus condolencias a la familia y ha lamentado la pérdida de quien definió como una mujer "muy comprometida con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria".

A través de sus redes sociales, Clavijo calificó la noticia de "tristísima" y destacó la implicación de Brito en la promoción de la igualdad, especialmente desde el ámbito educativo, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional antes de asumir responsabilidades institucionales. "Mi cariño a su familia y seres queridos. Descanse en paz", expresó el presidente.

Natural de El Hierro, Ana Brito era diplomada en Profesorado de Educación General Básica y ejerció como docente en distintos centros educativos del archipiélago. Al frente del Instituto Canario de Igualdad impulsó diversas iniciativas relacionadas con la prevención de la violencia de género, la formación en igualdad y la promoción de entornos laborales libres de acoso, además de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y a las Administraciones Públicas.

Durante su etapa como directora del ICI, defendió la necesidad de incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas públicas y promovió acciones dirigidas a empresas, centros educativos e instituciones para fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El fallecimiento de Ana Brito ha generado numerosas muestras de pesar en el ámbito político e institucional de Canarias, donde era una figura reconocida por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades.