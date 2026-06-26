Fallece la delegada del Gobierno de Canarias en el doble terremoto de Venezuela

El Gobierno de Canarias ha anunciado este viernes el trágico desenlace en torno a la figura de su representante institucional en el país sudamericano. La delegada autonómica en Caracas, Isabel Jara, ha perdido la vida como consecuencia directa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que ha sacudido recientemente a la nación caribeña y que ha dejado un rastro de enorme devastación.

La confirmación oficial ha llegado de la mano del portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, en una comparecencia ante los medios de comunicación. Estas declaraciones se han producido al término de un Consejo de Gobierno de carácter extraordinario celebrado en Tenerife, una cita convocada con carácter de urgencia para analizar los daños y la situación de los expatriados tras los violentos sismos registrados en las últimas horas.

Previamente, durante la mañana de esta misma jornada, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ya había adelantado la extrema gravedad de la situación en la que se encontraba la delegada. El mandatario autonómico explicó que el inmueble en el que residía la representante de las islas, ubicado en la localidad costera de La Guaira, se había derrumbado por completo debido a las fuertes acometidas telúricas, quedando reducido a un montón de escombros.

Desde ese momento, los equipos de emergencia locales habían estado trabajando sin descanso para intentar localizar a la funcionaria, aunque las esperanzas de hallarla con vida se iban desvaneciendo conforme avanzaban las horas. Las labores de desescombro en la zona cero han sido especialmente complejas debido a la fragilidad de las infraestructuras colindantes y al riesgo persistente de nuevas réplicas en la región afectada.

"El Gobierno de Canarias traslada su pésame a familiares, amigos y compañeros de Chabela, a la vez que quiere mandar un mensaje de esperanza a todos esos canarios que aún tratan de localizar familiares, a esa comunidad venezolana en Canarias", ha expresado Cabello de forma solemne. El representante público ha querido subrayar el firme compromiso de la administración con la amplia diáspora insular que reside al otro lado del océano Atlántico.

El país iberoamericano, históricamente conocido como la octava isla debido a los intensos lazos migratorios y culturales que lo unen con el archipiélago español, acoge a una de las mayores colonias de ciudadanos de origen canario en el extranjero. Por ello, el Ejecutivo autonómico mantiene activados todos los protocolos de asistencia consular para brindar apoyo logístico y psicológico a los damnificados.

Finalmente, Cabello ha querido incidir en que los equipos de rescate no cesarán en su empeño y que el contacto con las autoridades se mantendrá de forma ininterrumpida. "Seguimos creyendo en la esperanza para el resto de personas desaparecidas", ha concluido el portavoz, dejando abierta la puerta a que las brigadas de salvamento puedan continuar con su labor en medio de la inmensa tragedia natural.