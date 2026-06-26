La Justicia agota la paciencia con Domingo González Arroyo y ordena su ingreso inmediato en prisión por fraude fiscal

El histórico exalcalde de La Oliva y exsenador, Domingo González Arroyo, ha ingresado formalmente en el centro penitenciario de Lanzarote para cumplir de manera efectiva su pena de cárcel. Esta medida se ejecuta después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario emitiera un contundente auto en el que rechaza suspender la ejecución de la condena firme a un año y seis meses de prisión que le fue impuesta en noviembre de 2021 por un delito de fraude fiscal. La resolución judicial pone fin a los intentos del veterano político por eludir la entrada en el penal, ratificando que las sentencias firmes deben ser acatadas de forma estricta en un Estado de Derecho.

El magistrado desarma las excusas del exsenador para evitar la cárcel

El magistrado instructor ha fundamentado su negativa en la total ausencia de voluntad por parte de González Arroyo para reparar el daño económico causado a las arcas públicas. El auto judicial detalla con severidad que el condenado ni siquiera ha consignado cantidad alguna para comenzar a abonar la responsabilidad civil, cifrada en más de 933.000 euros, ni la multa aneja que asciende a 1,23 millones de euros. De manera paralela, la Justicia ha desestimado las alegaciones de la defensa, que pretendía declarar la insolvencia legal del exmandatario y solicitaba la suspensión por motivos de salud, al comprobarse que no padece ninguna enfermedad grave o crónica que resulte incompatible con su vida en prisión.

Un castigo ejemplarizante ante el fraude en la Reserva de Inversiones

La resolución judicial resulta especialmente dura al señalar el comportamiento del exalcalde, acusándolo de mantener una peligrosidad criminal objetiva y un desprecio absoluto hacia el cumplimiento de las decisiones de los tribunales. Los hechos que han motivado este desenlace definitivo se remontan al diseño de un plan fraudulento concebido por González Arroyo para eludir el pago del Impuesto de Sociedades a través de su empresa Caloufu, desviando de manera ilícita 1,23 millones de euros hacia dotaciones de la Reserva de Inversiones de Canarias que resultaron ser una farsa completa. Con este ingreso en prisión se materializa el castigo a una de las figuras más controvertidas de la política majorera, enviando un mensaje de prevención general a toda la sociedad.