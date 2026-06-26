La Palma muestra su respaldo a Venezuela en plena crisis sísmica

El Cabildo de La Palma ha alcanzado un acuerdo institucional a través de su Junta de Portavoces para mostrar su absoluta solidaridad con el pueblo venezolano tras los dos devastadores movimientos telúricos que han sacudido al país hispanoamericano. Además de las palabras de aliento, la corporación insular se ha puesto a entera disposición para ayudar en todo lo que sea necesario frente a esta catástrofe.

El suceso tuvo lugar el pasado miércoles 24 de junio de 2026, cuando la nación sufrió un duro embate de la naturaleza. Según los reportes oficiales, se registraron dos seísmos encadenados de magnitud 7,2 y 7,5 en la costa del estado de Carabobo. Estos violentos temblores provocaron severas afecciones en diversas regiones, afectando de forma muy notable al estado de La Guaira y a otras zonas del territorio.

El balance provisional que ha dejado esta tragedia es profundamente doloroso. Hasta el momento se contabilizan decenas de pérdidas humanas, centenares de heridos y cuantiosos daños materiales que han destruido infraestructuras vitales y numerosas viviendas. Ante una catástrofe de semejante envergadura, la administración insular ha dejado claro que la isla no puede permanecer indiferente.

La declaración institucional aprobada recuerda que el archipiélago y la nación sudamericana comparten unos lazos históricos, de sangre y afecto que consideran del todo indestructibles. Cabe recordar que Venezuela fue durante décadas el principal destino de la emigración canaria, lo que forjó una hermandad cultural y familiar que perdura con fuerza en la actualidad.

A este vínculo histórico se suma la propia experiencia reciente de la isla canaria. Desde la corporación destacan que los ciudadanos palmeros conocen muy bien el impacto y el sufrimiento que causan las emergencias de la naturaleza, en clara alusión a las crisis naturales que han marcado su historia reciente. Por ello, aseguran sentir el dolor del pueblo venezolano como algo propio.

Este acuerdo, que será ratificado en el próximo pleno del Cabildo, incluye también un reconocimiento público a los profesionales que luchan contra el reloj en las zonas afectadas. La institución traslada todo su aliento a los equipos de rescate, personal sanitario y de emergencias que se encuentran actuando sin descanso sobre el terreno para salvar vidas y mitigar las gravísimas consecuencias de la catástrofe.

Finalmente, el Cabildo de La Palma ha confirmado que trabajará de la mano con otras instituciones para canalizar el apoyo. En concreto, se pone a disposición para colaborar estrechamente con el Gobierno de Canarias y las autoridades competentes en cuantas acciones de ayuda humanitaria, cooperación logística o asistencia institucional sean necesarias para respaldar a las áreas damnificadas y contribuir a la recuperación del país.