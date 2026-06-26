La solidaridad con Venezuela se coordinará a través de las ONG y los países vecinos

El Gobierno de Canarias ha lanzado este viernes una advertencia a sus ciudadanos sobre el envío de material de primera necesidad a Venezuela. Ante la grave crisis que atraviesa el país, el Ejecutivo autonómico ha desaconsejado la recogida y remisión directa de alimentos y medicamentos debido a los graves problemas logísticos y de conectividad aérea existentes. En su lugar, la distribución se realizará desde los países vecinos, una vía considerada mucho más ágil y efectiva.

Así lo ha explicado el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, tras la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario destinado a evaluar la situación. Durante su comparecencia, el portavoz ha detallado las directrices marcadas por Protección Civil para coordinar la respuesta a nivel nacional, solicitando expresamente a las diferentes regiones que, por el momento, se abstengan de realizar recogidas masivas de suministros básicos.

"Entendemos el empuje de solidaridad, pero en estos momentos no estamos en disposición de poder canalizarla", ha señalado Cabello. El portavoz ha recordado que el colapso logístico impide garantizar que los productos lleguen a su destino sobre el terreno. Por tanto, la canalización de las donaciones se efectuará mediante ONG de cooperación internacional que ya cuentan con una estructura asentada en la región durante los últimos años.

En cuanto a la asistencia técnica, el país hispanoamericano requiere actualmente de equipos de búsqueda y rescate con una homologación específica. Dado que el archipiélago no dispone de este tipo de efectivos, serán otras autonomías las encargadas de aportarlos dentro del despliegue organizado por el Estado. No obstante, las autoridades estatales sí han solicitado a las islas la movilización de profesionales especializados para intervenir próximamente.

En concreto, el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias canario ya está contactando con colegios oficiales para enviar psicólogos, arquitectos técnicos y trabajadores sociales. Se espera que este contingente humano pueda desplazarse a las zonas damnificadas en un plazo de 48 a 72 horas, aportando su experiencia en labores de atención y apoyo a la población afectada.

De forma paralela, el Gobierno autonómico habilitará a lo largo de este fin de semana un servicio especial de atención médica para los canarios y sus descendientes afincados en el país sudamericano. Toda esta estrategia de respaldo institucional y ciudadano será vehiculada a través de las diversas entidades de origen canario que operan históricamente en el territorio venezolano, garantizando una comunicación permanente para atender cualquier solicitud.