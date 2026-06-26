La TLP Tenerife celebra su 20 aniversario con una edición histórica en 2026

La TLP Tenerife, consolidada como el mayor evento de entretenimiento tecnológico de Canarias, abrirá sus puertas entre el 15 y el 19 de julio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Esta edición reviste un carácter especial, ya que la iniciativa cumplirá en 2026 su veinte aniversario, ofreciendo una amplia programación que se divide entre la zona LAN Party, la de apertura ininterrumpida y la Summer-Con.

Durante la presentación oficial, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha puesto en valor el recorrido de la cita tecnológica. Según ha señalado, esta vigésima edición supone un hito para un encuentro que ha ayudado a situar a la isla como un referente nacional e internacional en el ámbito de la innovación, el talento joven y el ocio digital. El Cabildo ha preparado numerosas novedades para conmemorar una trayectoria que ha congregado a más de 740.000 personas en sus dos décadas de existencia.

Entradas agotadas y fuerte impacto económico

La gran expectación generada por la TLP Tenerife 2026 se refleja en el hecho de que las entradas para la zona principal de conexión llevan agotadas desde el pasado mes de diciembre. Dávila ha recordado que el proyecto es una apuesta segura y ha aportado los datos de la edición de 2025 para avalarlo: el evento atrajo a más de 70.000 visitantes, generó un impacto económico de 1,8 millones de euros, benefició a casi dos centenares de negocios y facilitó la creación de 591 puestos de trabajo directos e indirectos.

Impulso al gaming, la innovación y la industria audiovisual

Por su parte, el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, ha detallado la relevancia de la TLP para el sector gaming y el tejido profesional. La feria contará con múltiples espacios de networking empresarial y, bajo el paraguas de TLP Innova, se organizarán ponencias y masterclasses orientadas a la producción y negocio audiovisual, abarcando desde los videojuegos hasta el séptimo arte.

El programa de esta edición aniversario trae consigo sorpresas como la presencia del grupo coreano de pop W24 y un giro hacia hábitos de vida más sanos, sustituyendo el tradicional reparto de bebidas energéticas por batidos saludables. Además, la cultura musical asiática tendrá un gran peso, convirtiendo a la feria en la sede regional del concurso K-POP World Festival, que otorgará a los ganadores una plaza para la fase global en Corea del Sur.

El plano competitivo y del entretenimiento en red también será protagonista indiscutible. El recinto acogerá la gran final de ULTRAGAMER, una competición que busca coronar al jugador más completo de España. Todo ello estará arropado por la visita de creadores de contenido y streamers de primer nivel, encabezados por el popular youtuber Luzu, junto a otras figuras destacadas del panorama hispanohablante como aXoZer, Noni y Mayichi.