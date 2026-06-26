Las Palmas de Gran Canaria pide frenar la expansión de las casas de apuestas

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes, durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio, una declaración institucional para reforzar la prevención de la ludopatía y promover una mayor protección frente a la proliferación de las casas de apuestas y locales de juego, con especial atención a la infancia, la adolescencia y la juventud.

La Corporación municipal considera que la adicción al juego se ha convertido en un problema de salud pública que afecta cada vez a personas de menor edad, especialmente a través del juego online, por lo que reclama un mayor esfuerzo por parte de las Administraciones para impulsar medidas de prevención, sensibilización y regulación del sector.

En el texto aprobado se pone de relieve que el 12% de la juventud canaria presenta indicadores relacionados con conductas adictivas vinculadas al juego y las apuestas deportivas, una realidad que preocupa especialmente por su incidencia entre los menores de edad.

Entre las medidas acordadas figura solicitar al Gobierno de Canarias que refuerce el futuro decreto autonómico sobre juegos y apuestas para ampliar la protección de los menores. Asimismo, el Ayuntamiento establece como criterio municipal impedir la implantación de nuevos establecimientos de apuestas dentro del radio mínimo fijado por la normativa respecto a centros educativos, instalaciones deportivas, espacios juveniles, bibliotecas públicas y centros socioculturales.

La declaración institucional también apuesta por endurecer la regulación de la publicidad exterior de las casas de apuestas y locales de juego. En este sentido, plantea limitar la presencia de cartelería, rótulos luminosos y otros elementos publicitarios que puedan contribuir a normalizar el juego como una forma habitual de ocio.

Además, el Consistorio intensificará las campañas municipales de prevención de las adicciones comportamentales dirigidas a adolescentes, jóvenes y familias, en colaboración con centros educativos, entidades sociales y asociaciones especializadas.

El acuerdo aprobado por el Pleno incluye igualmente una petición al Gobierno de España para que refuerce el control sobre el juego online y la publicidad relacionada con las apuestas, impulsando nuevas medidas de protección para los menores y otros colectivos vulnerables.

La declaración institucional será trasladada tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias y a las entidades que trabajan en la prevención y atención de la ludopatía.