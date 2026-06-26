Lea Cuyás, nueva vocal del TEAM en Las Palmas tras la jubilación de la anterior titular

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria del mes de junio, el nombramiento de Lea del Carmen Cuyás Padrón como nueva vocal del Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM), a propuesta de la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, dirigida por Francisco Hernández Spínola.

La designación se produce tras la jubilación de la anterior titular del cargo, Elena María Domínguez Sánchez, que dejó el puesto con efectos del 19 de junio de 2026, según la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos.

El nombramiento se enmarca en lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de Funcionamiento del propio Tribunal Económico Administrativo Municipal y en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que atribuyen al Pleno la competencia para la designación de sus miembros a propuesta del área de Hacienda.

La nueva vocal es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, y cuenta con experiencia como técnica de Administración General A1, plaza obtenida por oposición libre. En los últimos años ha ampliado su formación especializada a través de distintos programas del INAP, la UNED, el ICAP y la ISDE Law & Business School, entre otros centros.

El acuerdo plenario establece un mandato de cuatro años, prorrogable automáticamente por periodos anuales en caso de no acordarse un nuevo nombramiento al término del mismo. Asimismo, fija el régimen de dedicación exclusiva del cargo, sujeto a la normativa de incompatibilidades vigente y a las retribuciones establecidas para esta función.

Por último, el Pleno ha determinado el orden de sustitución de los miembros del Tribunal, situando en primer lugar al vocal Ignacio de la Cruz Maldonado y, en segundo, a la nueva vocal designada.