Loro Parque, Siam Park y Poema del Mar reciben el distintivo Soy Canary Green de sostenibilidad

Loro Parque, Siam Park y Poema del Mar han sido reconocidos por la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) con el distintivo de sostenibilidad Soy Canary Green, un sello que distingue a empresas e instituciones que incorporan criterios de respeto al medio ambiente y conservación del entorno en su actividad.

La entrega de los reconocimientos tuvo lugar durante el I Foro de Líderes Soy Canary Green, celebrado en la Bodega El Lomo, en Tegueste. Según informó el Grupo Loro Parque, sus tres principales centros turísticos pasan a formar parte del medio centenar de organizaciones distinguidas por su compromiso con un modelo turístico más sostenible y vinculado al territorio canario.

Durante el acto también se formalizó la incorporación de Loro Parque Fundación como socio estratégico de la iniciativa. Con esta adhesión, la entidad colaborará con otras ocho organizaciones para impulsar acciones relacionadas con la sostenibilidad, aportando su experiencia en conservación de especies, educación ambiental e investigación científica.

El director de Relaciones Institucionales del Grupo Loro Parque, Ricardo Fernández de la Puente, aseguró que este reconocimiento "refleja el esfuerzo diario de todo el equipo por consolidar un turismo que cuida, protege y preserva el entorno natural canario". Además, señaló que la incorporación de la fundación al proyecto supone "un paso natural" dentro del compromiso de la compañía con un modelo turístico más responsable.

La AMTC reconoce así una estrategia medioambiental que el grupo desarrolla desde hace años. Entre sus hitos figura la certificación obtenida en 2021 como el primer zoológico del mundo con huella de carbono negativa, una acreditación otorgada por el Gobierno de Canarias gracias a su capacidad para producir más energía limpia de la que consumen sus instalaciones.

La empresa también destaca otras iniciativas recientes, como el programa Bye Bye Plastic, que en 2024 evitó el uso de unas 200 toneladas de plásticos de un solo uso. A ello se suman certificaciones internacionales como EMAS, ISO 14001, Biosphere Sustainable y el reconocimiento en sostenibilidad de la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios (WAZA).

El I Foro de Líderes Soy Canary Green reunió a representantes de empresas e instituciones para analizar los desafíos de la sostenibilidad en el turismo. En el encuentro también fueron reconocidos una veintena de embajadores de distintos ámbitos sociales por su labor de sensibilización y promoción de prácticas sostenibles.