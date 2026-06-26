Hay frases que logran concentrar en apenas doce palabras el hartazgo, la rabia y la profunda desconexión que existe entre la clase política gobernante y el ciudadano que madruga cada día para sacar adelante a su familia. Anoche, en el plató de La Retranca de Televisión Canaria, la exdiputada de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, pronunció una de esas verdades que el sanchismo se esfuerza por enterrar bajo el ruido mediático: "Por la mañana votaban para prohibir la prostitución y a la tarde la consumían".

Rodríguez no hacía más que poner voz, con la espontaneidad y el dolor de quien ve a su tierra salpicada por el fango, a lo que cualquier español de bien piensa al recordar el caso Mediador. Con una crudeza necesaria, la política palmera desnudó la descarnada hipocresíca de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el ya tristemente célebre Tito Berni y su sobrino Taishet Fuentes.

La bofetada de la realidad frente al sermón progre

Hay que recordar el escenario de aquellos meses. Millones de familias españolas asfixiadas por la inflación, autónomos canarios ahogados a impuestos y un Gobierno central empeñado en dar sermones diarios sobre el "feminismo de Estado" y la "dignidad de las mujeres".

Pues la misma bancada socialista que pulsaba el botón para penalizar y perseguir la prostitución se relajaba pocas horas después en reservados de lujo y clubes de alterne madrileños. Fiestas regadas con alcohol, cocaína y dinero negro procedente, presuntamente, de extorsionar a ganaderos y queseros canarios que solo querían trabajar en paz.

La intervención de Melisa Rodríguez no fue un ataque político frío, fue el reflejo humano de una sociedad cansada de que le exijan esfuerzos y pureza moral desde un coche oficial, mientras quienes aprueban las leyes se saltan sus propios dogmas antes de que caiga el sol. El caso Mediador no fue un error individual, fue el retrato de una forma de entender el poder, donde la moralidad es solo una máscara que ya hace tiempo que al Partido Socialista se le ha caído.