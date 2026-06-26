Paso decisivo para el futuro ferroviario de Canarias con la creación de los órganos de seguimiento

El desarrollo de las infraestructuras ferroviarias en el archipiélago cuenta con un nuevo marco de gestión institucional. El Gobierno de Canarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y los cabildos de Tenerife y Gran Canaria formalizaron la constitución de las comisiones de seguimiento comprometidas en los protocolos generales de actuación. El encuentro, desarrollado en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, permite avanzar en el trabajo técnico y jurídico para iniciar la negociación de un convenio de financiación plurianual.

La mesa de trabajo, que reunió a los responsables de movilidad y Hacienda de las principales administraciones implicadas, fijó como meta prioritaria la redacción del borrador presupuestario antes de que concluya el año. Los representantes de la Dirección General de Transportes del Ejecutivo autonómico señalaron la importancia de este órgano para conseguir que los proyectos queden plenamente definidos y viables, una condición necesaria para concretar los plazos de ejecución de las obras y su posterior puesta en marcha.

El avance técnico presenta ritmos diferentes según el territorio estudiado. En el caso de Gran Canaria, la corporación insular dio cuenta de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental. Por su parte, la representación de Tenerife expuso los progresos obtenidos en las reuniones de coordinación con el gestor aeroportuario AENA. Con la creación de estas subcomisiones especializadas en movilidad y viabilidad, las administraciones coordinarán la tramitación de los proyectos y evaluarán el encaje de la financiación estatal y europea prevista en los acuerdos sectoriales.