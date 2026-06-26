Prisión para el ladrón que causó la muerte de un turista británico en Tenerife

El juzgado de guardia del municipio tinerfeño de Arona ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para uno de los tres individuos detenidos por su implicación directa en la muerte de un turista de nacionalidad británica. Los dramáticos sucesos tuvieron lugar la semana pasada en el sur de la isla, una zona especialmente concurrida por visitantes extranjeros que buscan tranquilidad y buen clima.

Según la información facilitada por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al principal acusado se le imputa un delito de homicidio en concurso ideal con otro delito de lesiones leves. Este último cargo hace referencia a los daños físicos ocasionados a la esposa del fallecido durante el violento asalto. Asimismo, el detenido se enfrenta a una tercera acusación por un delito de tentativa de robo con violencia.

Por otro lado, la autoridad judicial ha decidido dejar en libertad provisional a los otros dos individuos arrestados en el marco de esta misma operación policial. A ambos se les considera presuntos cómplices o cooperadores necesarios en el delito de tentativa de robo con violencia. Como medida cautelar, a uno de ellos se le ha impuesto la obligación apud acta de comparecer de forma periódica en sede judicial para garantizar que no eluda la acción de la justicia.

Los luctuosos hechos que han desencadenado este procedimiento penal se remontan al pasado 17 de junio. En aquella jornada, un matrimonio británico compuesto por un hombre de 88 años y una mujer de 79 se encontraba paseando tranquilamente por la popular localidad de Los Cristianos. De manera repentina, la anciana sufrió un fuerte tirón por parte del delincuente, cuyo único objetivo era arrebatarle el bolso que llevaba consigo en ese momento.

Durante el transcurso de este ataque, se produjo un forcejeo físico entre las víctimas y el asaltante. Como consecuencia de esta violenta disputa, el anciano cayó de forma fulminante al suelo, sufriendo un traumatismo craneoencefálico grave que le provocó una parada cardiorrespiratoria en el mismo lugar de los hechos. A pesar de los esfuerzos médicos, el turista falleció dos días después en un centro hospitalario de la isla, tal y como han relatado con consternación diversos medios de comunicación del país de origen de las víctimas.

Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad ciudadana y defender el Estado de Derecho en nuestras calles. La protección de residentes y visitantes frente a la criminalidad es un pilar fundamental para asegurar la convivencia pacífica, especialmente en regiones donde el turismo es el motor de la economía y la imagen de España se encuentra en constante evaluación internacional.