Rosa Dávila erige al Cabildo de Tenerife en un "muro de contención" en favor del colectivo LGBTIQA+

El Cabildo de Tenerife ha albergado este jueves la lectura de un manifiesto con motivo de la celebración del Día Mundial del Orgullo. Durante este acto, la institución insular ha reafirmado su compromiso institucional con la igualdad y la diversidad, realizando un llamamiento público para seguir avanzando hacia una sociedad que sea más inclusiva y respetuosa con todos los ciudadanos.

La cita ha contado con la participación activa de la presidenta de la corporación y consejera de Igualdad, Rosa Dávila, así como de la directora insular del área, Patricia León. Del mismo modo, el manifiesto ha sido leído por distintos representantes de asociaciones locales, tales como Diversas, Libertrans, Iris y Realidades, quienes han puesto voz a las reivindicaciones de esta jornada.

"Muro de contención" frente a los discursos de odio

Durante su turno de intervención, la dirigente insular ha remarcado que el despliegue de la bandera arcoíris en la sede del gobierno tinerfeño trasciende el mero protocolo. Según sus propias palabras, este gesto supone "toda una declaración de principios" que sirve para recordar los valores de una isla que definió como abierta y libre.

En este contexto, Dávila ha querido enfatizar el papel de la administración pública como garante de los avances alcanzados, lanzando una advertencia a quienes cuestionan estas políticas. "Este Cabildo que presido es un muro de contención frente a los discursos de odio", ha asegurado, reiterando con contundencia que no están dispuestos a dar "ni un paso atrás" en materia de derechos.

Como prueba de este compromiso político, la presidenta ha recordado la reciente aprobación del primer Marco Estratégico Insular de Atención a la Diversidad de la historia de Tenerife. Este documento pionero, que ha sido elaborado en colaboración con las entidades sociales, establece una hoja de ruta integral cuyo objetivo principal es combatir cualquier forma de discriminación y reducir las desigualdades existentes.

Además, la líder del gobierno tinerfeño ha precisado que esta estrategia no se limita a declaraciones de intenciones, sino que cuenta con una dotación presupuestaria específica. De este modo, la diversidad se abordará de forma transversal en todas las políticas públicas, permitiendo impulsar medidas concretas para la generación de espacios seguros y el fomento de la sensibilización ciudadana.

Por otro lado, la directora insular de Igualdad, Patricia León, ha respaldado estas afirmaciones subrayando que la corporación actúa como un agente de cambio y un entorno de confianza. En su discurso, ha insistido en que su departamento trabajará con gran firmeza y no hará "ni una sola concesión" a los intentos de regresión en el ámbito de los derechos humanos.

Orgullo en La Orotava

En paralelo a los actos institucionales, el área de Igualdad ha organizado de forma conjunta con el Ayuntamiento de La Orotava una nueva edición del Festivalullo, un evento festivo y reivindicativo que se desarrollará el próximo 27 de junio bajo el lema de la diversidad compartida. La Plaza del V Centenario será el escenario principal de una programación que incluirá actuaciones de figuras como Samantha Hudson con su espectáculo Música para muñecas.

Finalmente, las celebraciones culminarán este fin de semana con la manifestación insular, que por primera vez trasladará su recorrido a las calles de La Orotava. La marcha partirá desde el Parque Cultural Doña Chana y finalizará frente al consistorio municipal, donde se volverá a proceder a la lectura del documento pactado por las agrupaciones convocantes.